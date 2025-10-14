¡Saca la cobija del tigre! Este día llega el frente frío 7 y se espera hasta -5°C en México

El Servicio Meteorológico Nacional pide tomar precauciones ante las heladas matutinas

Serán varios estados los que se verán afectados en los próximos días.
Jorge Reyes Padrón
14 de Octubre de 2025

¡Atención, norteños y friolentos de corazón! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta: el frente frío número 7 ya viene bajando con todo y no trae buenas noticias para quienes odian el frío… o tienen que salir a trabajar al amanecer.

Según el reporte más reciente, este frente frío ingresará por el noroeste del país e interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, afectando a varios estados del norte con rachas de viento y bajas temperaturas.

Las temperaturas mínimas se estarán presentando por la madrugada / FREEPIK
¿Qué estados serán los más afectados?

Aunque el frente aún no entra por completo, ya se siente el bajón de temperatura. La entrada oficial es este martes 14 de octubre por Baja California, y se espera que el miércoles 15 ya esté metido de lleno en la entidad.

Para el jueves 16 y viernes 17 de octubre, el frente frío 7 se intensificará, afectando especialmente a:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua

Además, el SMN advierte que la onda gélida podría extender su influencia hacia otras zonas del país, trayendo consigo lluvias en el norte.

Los estados del norte de México se verán afectados por el frente frío 7 / FREEPIK
¿Y las heladas? ¿Dónde va a doler más el frío?

Aquí va lo bueno (o lo malo, depende de tu tolerancia al frío). Según Conagua, los siguientes estados deben prepararse para heladas matutinas:

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados:
    • Baja California
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados:
    • Sonora
    • Chihuahua
    • Durango
    • Zacatecas
    • Estado de México
    • Hidalgo
    • Tlaxcala
    • Puebla
    • Veracruz
Se espera la caída de nieve en las zonas altas montañosas / FREEPIK
Así que si tienes que salir temprano, no te confíes del solecito de mediodía. ¡Ponte la bufanda, los guantes y hasta los calzones térmicos si hace falta!

Prepárate para el frío que estará pegando esta semana / FREEPIK
