CFE avanza 91% en el restablecimiento eléctrico tras fuertes lluvias en la región oriente del país

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja de manera ininterrumpida para restablecer el suministro eléctrico afectado por fuertes lluvias en el oriente de México. Hasta ahora, se ha logrado recuperar el servicio para 18,028 usuarios, alcanzando un avance del 91%.

CFE

Avance en la recuperación del servicio

En un enlace telefónico con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que en las últimas 24 horas se restableció la electricidad a 18,028 usuarios más, representando un 91% de avance en la región afectada.

Calleja Alor destacó que con labores inmediatas, en 22 horas se recuperó el 35% del suministro y en 56 horas el 80%. En el caso de San Luis Potosí, el servicio se normalizó en 37 horas.

Actualmente, 23,779 usuarios permanecen sin servicio en las zonas más afectadas, donde los trabajos continúan de manera ininterrumpida para completar el restablecimiento lo antes posible.

CFE

Avances por estado

Veracruz: 119,934 usuarios con electricidad, 92% de avance.

Hidalgo: 55,648 usuarios con electricidad, 85% de avance.

Para agilizar la recuperación, la CFE utiliza helicópteros para trasladar personal y materiales a zonas de difícil acceso, así como drones para inspecciones rápidas de la infraestructura. El trabajo es 24/7 para garantizar la pronta recuperación del servicio.

CFE

Seguridad y coordinación

Calleja Alor compartió fotografías del personal en campo y aseguró que reflejan el compromiso de la CFE por restablecer la electricidad de manera rápida y segura, protegiendo tanto a los usuarios como al personal.

Además, se coordinan acciones con SEDENA, autoridades de Protección Civil y gobiernos estatales y municipales para liberar caminos obstruidos.

Entre las labores destacan:

Atención a 25 hospitales con suministro eléctrico.

Uso de cuatrimotos y retroexcavadoras para abrir caminos y revisar la infraestructura afectada.

CFE

CFE reafirma su compromiso de operar con seguridad y eficiencia, asegurando que el suministro eléctrico será restablecido a la totalidad de los usuarios afectados en el menor tiempo posible.