Proponen la Ley Abelito que busca la inclusión de personas de talla baja

Abelito no solo se convirtió en uno de los participantes favoritos de La Casa de los Famosos, alcanzando el tercer lugar, también su condición de talla baja (mide 1.14 metros) visibilizó las dificultades que enfrentan las personas con su estatura. Por este motivo se lanzó una iniciativa de reforma conocida como Ley Abelito, que busca fomentar la inclusión de personas con enanismo.

Una participación que dejó huella

Durante su paso por el reality show de Televisa, el influencer originario de Zacatecas y licenciado en Economía tuvo que ayudarse de un banquito para realizar distintas tareas como lavar los trastes, cocinar o peinarse. Además, en las pruebas físicas semanales, se hicieron adecuaciones a su estatura que le permitieran participar.

En el reality Abelito necesitaba de un banco para hacer sus actividades.

“Mi condición está registrada como talla baja, es como te digo, es como pues sí prácticamente estuviera en el cuerpo de un niño ¿sabes? Yo por dentro mis órganos están bien, están a tamaño normal. Gracias a Dios por eso no he tenido complicaciones. Mi salud está bien”,

comentó en una entrevista Abelito, diagnosticado con acondroplasia, un trastorno genético del crecimiento óseo.

Movimiento Ciudadano lanza propuesta

Bajo este contexto, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano y candidato presidencial en 2024, usó sus redes sociales para presentar una agenda de reformas, entre las que se incluye una enfocada en las personas de talla baja. Esta ha ganado popularidad como la Ley Abelito.

Movimiento Ciudadano presentó una reforma llamada Ley Abelito.

“Si te cae fantástico Abelito, como a la mayoría en México, vale la pena escuchar la agenda que ha planteado y apoyarla. Por eso hemos presentado propuestas para que este sea un mejor país para las personas de talla baja”,

escribió Máynez en redes sociales.

Ejes de la Ley Abelito

La iniciativa incluye cuatro ejes fundamentales:

Ajustes a espacios públicos y privados para que la inclusión sea real. Equipamiento y mobiliario con diseño universal, pensado para todas las personas, no para una sola estatura. Adaptar las ciudades con una nueva mirada, creando “ciudades de 95 centímetros” con calles, baños, parques y transporte accesibles para todas las personas. Reconocimiento legal de la talla baja y capacitación a servidores públicos para garantizar respeto y trato digno.

Abelito padece un síndrome que lo hace medir apenas 1.14 metros.

Avances en el Congreso

Desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), se aprobó una Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. A esta, recientemente la senadora de Morena, Cynthia López Castro, propuso agregar el “escalón universal”, con el objetivo de ayudar a quienes, por nacimiento, tienen baja estatura.

Las personas de talla baja pueden llevara a cabo una vida completamente normal.

“Esta iniciativa busca que se reconozca la diversidad corporal. No se trata solo de infraestructura, sino de dignidad, igualdad y respeto. Queremos que todas las personas puedan abrir una puerta, tomar transporte o realizar trámites sin depender de nadie. Esa es la verdadera inclusión”,

declaró la senadora.