D'Angelo, ícono del neo-soul, fallece a los 51 años

El mundo de la música está de luto. D’Angelo, referente del neo soul y ganador del Grammy, falleció a los 51 años tras una batalla privada contra el cáncer de páncreas. El icónico cantante, compositor y multiinstrumentista deja un vacío profundo en el género R&B y neo soul. La noticia la dio a conocer el sitio norteamericano TMZ.

El cantante falleció a los 51 años. / AP

El comunicado de la familia

La familia de D’Angelo confirmó la noticia a través de un comunicado:

"La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz en esta vida… Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, nos duele anunciar que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans de todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa, dejando esta vida hoy, 14 de octubre de 2025".

Añadieron: "Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que nos deja. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, pero los invitamos a todos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y a celebrar también el don de la música que dejó para el mundo."

Su verdadero nombre era Michael Eugene Archer. / AP

Quién fue D’Angelo: Leyenda del neo soul

Nacido en Richmond, Virginia, el 11 de febrero de 1974, D’Angelo se convirtió en una de las figuras más influyentes del neo soul y R&B. Su música fusionaba soul, R&B, funk y gospel, marcando un antes y un después en la década de los 90.

Su álbum debut , Brown Sugar (1995), lo catapultó a la fama con éxitos como Lady y la canción que da título al disco, redefiniendo el sonido R&B con un estilo orgánico y elegante.

Con Voodoo (2000), ganador de un GRAMMY , consolidó su estatus con canciones emblemáticas como Untitled (How Does It Feel), alcanzando un estatus de culto.

Tras una pausa de 14 años, regresó con Black Messiah (2014), aclamado por la crítica y galardonado con dos GRAMMY, incluyendo Mejor Álbum de R&B.

Ganó 4 veces el Grammy. / YouTube Music

Su legado no solo reside en su música, sino también en la influencia que dejó en toda una generación de artistas, siempre fiel a la pureza de su arte y con un aura de misterio que lo convirtió en un ícono del soul.