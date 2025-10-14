David Cohen: presunto asesino confesó que le ofrecieron 30 mil pesos para matarlo

El ataque ocurrió el 13 de octubre de 2025 alrededor de las 18:00 horas frente a la Ciudad Judicial en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Héctor “N”, de 18 años, disparó en repetidas ocasiones al abogado, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Ángeles, donde falleció en las primeras horas del 14 de octubre debido a las heridas sufridas. Un agente de la Policía de Investigación (PDI) presente en la zona repelió la agresión, hiriendo al atacante y evitando su fuga.

Héctor “N”, de 18 años, disparó en repetidas ocasiones al abogado. / Captura de pantalla

Durante los interrogatorios, Héctor “N” confesó que le habían ofrecido 30 mil pesos por cometer el crimen y que no actuó solo; un cómplice lo acompañaba en el ataque. Sin embargo, aseguró desconocer los motivos detrás del asesinato de Cohen Sacal. Esta información sobre la oferta económica fue difundida por el periodista Carlos Jiménez y confirmada por las autoridades.

Durante los interrogatorios, Héctor “N” confesó que le habían ofrecido 30 mil pesos por cometer el crimen. / Captura de pantalla

El caso ha generado conmoción entre la comunidad jurídica y mediática de México, ya que Cohen era considerado un abogado de alto perfil, conocido por representar a clientes en litigios complejos y de relevancia nacional.

¿Cómo se está investigando el presunto asesinato de David Cohen?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación para determinar los motivos del crimen y si hay más personas involucradas. Las autoridades analizan videos de vigilancia, recaban testimonios de testigos y revisan evidencias balísticas para esclarecer los hechos y asegurar a todos los responsables.

Las investigaciones también buscan determinar la relación entre Héctor “N” y su cómplice, así como los posibles vínculos con terceras personas que habrían contratado el ataque. Se trata de un caso delicado, ya que involucra la muerte de un abogado con amplia trayectoria profesional y con clientes en sectores empresariales y de entretenimiento de gran relevancia.

¿Quién era David Cohen Sacal?

David Cohen Sacal fue un abogado penalista y civil de alto perfil, reconocido por su participación en casos de gran relevancia mediática, corporativa y política en México. Su carrera combinaba litigios civiles, mercantiles, administrativos y corporativos, así como la defensa de clientes involucrados en procesos judiciales complejos.

David Cohen Sacal fue un abogado penalista y civil de alto perfil. / X

Contaba con licenciatura en Derecho y un posgrado en Derecho Procesal Civil, además de una amplia trayectoria académica como catedrático en la Universidad Iberoamericana, donde impartió clases de Derecho Procesal Civil entre 2000 y 2008. Cohen también ofrecía conferencias y diplomados especializados, consolidándose como un referente en la formación de nuevos abogados en México.

Entre sus clientes más conocidos se encuentran Guillermo “Billy” Álvarez y Víctor Garcés, exdirectivos de la Cooperativa Cruz Azul, quienes enfrentaron acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, representó a figuras del entretenimiento como el actor Sebastián Rulli y el exfutbolista Salvador Carmona, mostrando su capacidad para atender casos de gran visibilidad mediática y complejidad jurídica.

Las investigaciones también buscan determinar la relación entre Héctor “N” y su cómplice. / X