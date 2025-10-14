¿Cuándo se pagará el aguinaldo 2025 a los jubilados del IMSS?

El aguinaldo anual es un derecho exclusivo para los pensionados que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73), principalmente aquellos que se pensionaron por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez y que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. “Durante este año, el pago del aguinaldo se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025, en una sola exhibición”, indicó el IMSS en su calendario oficial. Tras este depósito, únicamente quedarán tres pagos más en 2025: los bimestres julio‑agosto, septiembre‑octubre y noviembre‑diciembre.

Los pensionados bajo la Ley 97 (Ley del Seguro Social de 1997) no reciben este beneficio, ya que su pensión se administra a través de una Afore y no contempla el pago de aguinaldo. Esta diferencia normativa ha generado que los beneficiarios de la Ley 73 consideren el aguinaldo como un ingreso adicional importante para cubrir gastos de fin de año, especialmente en compras, servicios médicos y necesidades básicas.

¿Cómo se realizará el pago del aguinaldo?

El pago se depositará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar del pensionado, al mismo tiempo que la pensión mensual correspondiente a noviembre. Esto asegura que los beneficiarios reciban ambos montos de manera conjunta. Para quienes no reciban el depósito en la fecha indicada, el IMSS recomienda verificar que la tarjeta esté activa, consultar el saldo disponible y, en caso de irregularidades, comunicarse con la institución al 800 623 23 23, opción 3, o acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente.

Además, el IMSS recuerda a los beneficiarios que es importante mantener actualizados sus datos personales y bancarios, ya que cualquier discrepancia en la información puede retrasar el depósito. Los adultos mayores también deben planificar el retiro de su aguinaldo con antelación, considerando que este pago coincide con la temporada de fin de año, cuando los gastos suelen incrementarse. Por ello, la institución recomienda tomar precauciones y revisar periódicamente su saldo para evitar contratiempos.

Recomendaciones para jubilados

Asegurarse de que la tarjeta del Banco del Bienestar esté activa.

Consultar el saldo para confirmar que el depósito se haya realizado.

Contactar al IMSS ante cualquier problema con el pago.

Este aguinaldo representa una mensualidad completa de la pensión y constituye un apoyo económico relevante para los adultos mayores que dependen de este beneficio, reforzando su estabilidad financiera en los últimos meses del año.

