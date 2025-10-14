La Granja VIP: ¿Cómo votar para que tu famoso favorito no salga?

La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca, ha captado gran atención entre la audiencia, y por ello, el proceso de votación es clave para determinar quién avanza o quién sale. A continuación te mostramos las formas oficiales de votar por tu favorito.
Pasos para votar por tu participante favorito de La Granja VIP
La primera forma de votar es a través de la página oficial del programa: lagranjavip.tv/vota.
Sigue estos pasos:
Elige a tu granjero o granjeros favoritos.
Da clic en su imagen y asigna el número de votos que desees.
Si te sobran votos, puedes repetir el proceso con otros participantes.
Una vez que termines, la página se inhabilitará y deberás esperar al día siguiente para volver a votar.
La segunda opción es mediante la aplicación oficial de TV Azteca, que puedes descargar gratis en tu dispositivo móvil escaneando el código QR que aparece durante la transmisión del programa.
Para votar desde la app:
Ingresa y selecciona el apartado “La Granja VIP”.
Elige a tu participante favorito (o varios) y distribuye tus 10 votos diarios.
¡Listo! Una vez emitidos, deberás esperar al siguiente día para volver a participar en la votación.
¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?
La lista completa de concursantes de La Granja VIP fue revelada durante el primer programa del reality show de TV Azteca. En total, 16 celebridades aceptaron el reto de vivir en un entorno rural, competir en pruebas físicas y ganarse el apoyo del público.
Los participantes son:
Alfredo Adame
Jawy Méndez
Kim Shantal
Sandra Itzel
Alberto del Río “El Patrón”
César Doroteo “Teo”
Manola Diez
Kike Mayagoitia
Carolina Ross
Lis Vega
Omahi
Sergio Mayer Mori
Fabiola Campomanes
La Bea
Eleazar Gómez
Lolita Cortés
Este grupo de famosos convivirá día a día en la granja, donde deberán demostrar su resistencia, trabajo en equipo y carisma para conquistar al público y evitar la eliminación.
¿Quién es el primer nominado de La Granja VIP?
El influencer César Doroteo, conocido como Teo, se convirtió en el primer nominado del reality show La Granja VIP.
La decisión se dio tras una dinámica llamada “Cadena de Salvación”, en la que cada participante debía salvar a uno de sus compañeros, dejando a los últimos dos en riesgo de nominación.
La cadena finalizó con Alfredo Adame, quien optó por salvar a Manola Diez. Como consecuencia, Manola tuvo que elegir entre César Doroteo y La Bea. Finalmente, decidió salvar a La Bea, dejando a César como el primer nominado de la temporada.