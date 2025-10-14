La Granja VIP: ¿Cómo votar para que tu famoso favorito no salga?

La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca, ha captado gran atención entre la audiencia, y por ello, el proceso de votación es clave para determinar quién avanza o quién sale. A continuación te mostramos las formas oficiales de votar por tu favorito.

La Granja VIP estrenó el pasado 12 de octubre por TV Azteca. / FB: La Granja VIP México

Pasos para votar por tu participante favorito de La Granja VIP

La primera forma de votar es a través de la página oficial del programa: lagranjavip.tv/vota .

Sigue estos pasos:

Elige a tu granjero o granjeros favoritos. Da clic en su imagen y asigna el número de votos que desees. Si te sobran votos, puedes repetir el proceso con otros participantes. Una vez que termines, la página se inhabilitará y deberás esperar al día siguiente para volver a votar.

La segunda opción es mediante la aplicación oficial de TV Azteca, que puedes descargar gratis en tu dispositivo móvil escaneando el código QR que aparece durante la transmisión del programa.

Para votar desde la app:

Ingresa y selecciona el apartado “La Granja VIP”. Elige a tu participante favorito (o varios) y distribuye tus 10 votos diarios. ¡Listo! Una vez emitidos, deberás esperar al siguiente día para volver a participar en la votación.

Vota por tu participante favorito. / FB: La Granja VIP México

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?

La lista completa de concursantes de La Granja VIP fue revelada durante el primer programa del reality show de TV Azteca. En total, 16 celebridades aceptaron el reto de vivir en un entorno rural, competir en pruebas físicas y ganarse el apoyo del público.

Los participantes son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Diez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

La Bea

Eleazar Gómez

Lolita Cortés

Este grupo de famosos convivirá día a día en la granja, donde deberán demostrar su resistencia, trabajo en equipo y carisma para conquistar al público y evitar la eliminación.

Los participantes de La Granja VIP México. / FB: La Granja VIP México

¿Quién es el primer nominado de La Granja VIP?

El influencer César Doroteo, conocido como Teo, se convirtió en el primer nominado del reality show La Granja VIP.

La decisión se dio tras una dinámica llamada “Cadena de Salvación”, en la que cada participante debía salvar a uno de sus compañeros, dejando a los últimos dos en riesgo de nominación.

Teo se convirtió en el primer nominado del reality. / FB: La Granja VIP

La cadena finalizó con Alfredo Adame, quien optó por salvar a Manola Diez. Como consecuencia, Manola tuvo que elegir entre César Doroteo y La Bea. Finalmente, decidió salvar a La Bea, dejando a César como el primer nominado de la temporada.