Infonavit remata casas: Requisitos, ubicaciones y precios

En Ciudad de México existen centros a los que puedes acudir para checar el catálogo de casas disponibles

Ahora puedes acceder a tu casa Infonavit con un descuento de hasta el 30%. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
14 de Octubre de 2025

Si comprar casa nueva está fuera de tu presupuesto, el Infonavit tiene una alternativa que cada vez más mexicanos están aprovechando: las viviendas recuperadas, propiedades que fueron abandonadas o devueltas por sus dueños y que ahora el instituto rehabilita y vende a precios hasta 30 % más bajos que su valor comercial. Estas casas se ponen a la venta dentro del Programa de Regeneración Comunitaria, una estrategia que busca rescatar colonias deterioradas y ofrecer oportunidades reales de vivienda a bajo costo.

 

Infonavit recupera casas y las integra a su Programa de Regeneración Comunitaria/Pixabay
Casas recuperadas: qué son y por qué están en remate

Miles de personas dejan de pagar su crédito cada año o abandonan sus viviendas por distintas razones. El Infonavit inicia un proceso legal para recuperar estas propiedades, las repara y luego las pone a disposición del público.
Lo mejor es que no necesitas comprarla directamente al instituto, ya que trabaja con inmobiliarias, desarrolladores o coinversores que las ofrecen mediante subastas o catálogos. Muchas de estas viviendas requieren pequeñas reparaciones, pero su precio reducido es el principal atractivo.

Dónde y cómo encontrarlas

Aunque no existe un catálogo nacional único, hay tres formas principales de conocer las casas disponibles:

  • Centros de Servicio Infonavit (CESI): ahí puedes recibir asesoría personalizada y conocer las propiedades disponibles en tu zona.
  • Portales inmobiliarios: busca con términos como “casas recuperadas” o “remates Infonavit” para acceder a opciones publicadas.
  • Desarrolladoras o coinversores: son empresas que rehabilitan y venden directamente las viviendas recuperadas.
Estas casas tienen descuentos hasta del 30%/PIxabay
En la Ciudad de México hay seis centros CESI en puntos estratégicos como Balderas, Ermita Iztapalapa, La Viga, Vallejo y Guadalupe Inn, donde puedes consultar catálogos actualizados y recibir asesoría gratuita sobre el proceso.

Requisitos para comprar una casa en remate

Para acceder a estas viviendas, debes cumplir con algunos requisitos básicos:

  • Ser derechohabiente activo del Infonavit y tener un crédito precalificado.
  • Contar con documentos oficiales como identificación vigente, comprobantes laborales y de ingresos.
  • Verificar el estado legal y físico del inmueble antes de comprarlo.
  • Hacer el trámite con un vendedor autorizado o participar en subastas oficiales.

Además, puedes utilizar tu crédito Infonavit no solo para adquirir la casa, sino también para financiar reparaciones o remodelaciones si lo necesitas.

Los requisitos para acceder a este programa son muy sencillos/Pixabay
Paso a paso: así se realiza la compra

  1. Consulta tu crédito en la plataforma Mi Cuenta Infonavit y conoce el monto disponible.
  2. Busca propiedades disponibles en portales, CESI o con inmobiliarias asociadas.
  3. Verifica el estado legal y físico del inmueble con ayuda de un asesor o notario.
  4. Contacta al vendedor autorizado y presenta tu documentación.
  5. Solicita el crédito y completa el proceso de adquisición.

En algunos casos también existe la opción de renta con opción a compra, una alternativa útil si aún no cuentas con la totalidad del crédito o necesitas más tiempo para decidir.

Ahora acceder a comprar una vivienda resulta más accesible/Pixabay
Una alternativa accesible para tener casa propia

El programa de remates de Infonavit representa una oportunidad real para familias que buscan vivienda a precios accesibles, especialmente en un contexto donde el costo promedio de una casa nueva puede superar el presupuesto de la mayoría. Con descuentos importantes, posibilidad de financiamiento y asesoría gratuita, este esquema se ha consolidado como una de las mejores opciones para adquirir patrimonio sin endeudarse de más.

