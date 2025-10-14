Infonavit remata casas: Requisitos, ubicaciones y precios

Si comprar casa nueva está fuera de tu presupuesto, el Infonavit tiene una alternativa que cada vez más mexicanos están aprovechando: las viviendas recuperadas, propiedades que fueron abandonadas o devueltas por sus dueños y que ahora el instituto rehabilita y vende a precios hasta 30 % más bajos que su valor comercial. Estas casas se ponen a la venta dentro del Programa de Regeneración Comunitaria, una estrategia que busca rescatar colonias deterioradas y ofrecer oportunidades reales de vivienda a bajo costo.
Casas recuperadas: qué son y por qué están en remate
Miles de personas dejan de pagar su crédito cada año o abandonan sus viviendas por distintas razones. El Infonavit inicia un proceso legal para recuperar estas propiedades, las repara y luego las pone a disposición del público.
Lo mejor es que no necesitas comprarla directamente al instituto, ya que trabaja con inmobiliarias, desarrolladores o coinversores que las ofrecen mediante subastas o catálogos. Muchas de estas viviendas requieren pequeñas reparaciones, pero su precio reducido es el principal atractivo.
Dónde y cómo encontrarlas
Aunque no existe un catálogo nacional único, hay tres formas principales de conocer las casas disponibles:
- Centros de Servicio Infonavit (CESI): ahí puedes recibir asesoría personalizada y conocer las propiedades disponibles en tu zona.
- Portales inmobiliarios: busca con términos como “casas recuperadas” o “remates Infonavit” para acceder a opciones publicadas.
- Desarrolladoras o coinversores: son empresas que rehabilitan y venden directamente las viviendas recuperadas.
En la Ciudad de México hay seis centros CESI en puntos estratégicos como Balderas, Ermita Iztapalapa, La Viga, Vallejo y Guadalupe Inn, donde puedes consultar catálogos actualizados y recibir asesoría gratuita sobre el proceso.
Requisitos para comprar una casa en remate
Para acceder a estas viviendas, debes cumplir con algunos requisitos básicos:
- Ser derechohabiente activo del Infonavit y tener un crédito precalificado.
- Contar con documentos oficiales como identificación vigente, comprobantes laborales y de ingresos.
- Verificar el estado legal y físico del inmueble antes de comprarlo.
- Hacer el trámite con un vendedor autorizado o participar en subastas oficiales.
Además, puedes utilizar tu crédito Infonavit no solo para adquirir la casa, sino también para financiar reparaciones o remodelaciones si lo necesitas.
Paso a paso: así se realiza la compra
- Consulta tu crédito en la plataforma Mi Cuenta Infonavit y conoce el monto disponible.
- Busca propiedades disponibles en portales, CESI o con inmobiliarias asociadas.
- Verifica el estado legal y físico del inmueble con ayuda de un asesor o notario.
- Contacta al vendedor autorizado y presenta tu documentación.
- Solicita el crédito y completa el proceso de adquisición.
En algunos casos también existe la opción de renta con opción a compra, una alternativa útil si aún no cuentas con la totalidad del crédito o necesitas más tiempo para decidir.
Una alternativa accesible para tener casa propia
El programa de remates de Infonavit representa una oportunidad real para familias que buscan vivienda a precios accesibles, especialmente en un contexto donde el costo promedio de una casa nueva puede superar el presupuesto de la mayoría. Con descuentos importantes, posibilidad de financiamiento y asesoría gratuita, este esquema se ha consolidado como una de las mejores opciones para adquirir patrimonio sin endeudarse de más.