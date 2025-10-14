Precio del dólar hoy martes 14 de octubre: Poco a poco despierta el billete verde

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.09 pesos a la compra y $18.71 pesos a la venta

El dólar sigue cotizándose por debajo de los $19.00 pesos. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
14 de Octubre de 2025

Este martes 14 de octubre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.60 pesos, algunos centavos por encima de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.47 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $18.09 pesos a la compra y $18.71 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.60 pesos por unidad/Google
¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $19.10 pesos

Santander

  • Compra: $17.30 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.62 pesos
  • Venta: $18.75 pesos

Banamex

  • Compra: $17.57 pesos
  • Venta: $18.57 pesos

Banorte

  • Compra: $17.65 pesos
  • Venta: $18.75 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $16.90 pesos
  • Venta: $18.89 pesos.

