De Billy Álvarez a Sebastián Rulli, ellos fueron los clientes del abogado David Cohen

Durante la madrugada de este martes 14 de octubre, fue confirmada la muerte del abogado David Cohen, un prestigiado penalista que a lo largo de su trayectoria fue defensor de futbolistas, directivos de equipos y figuras del espectáculo.

Atentado a plena luz del día

El ataque ocurrió la tarde del lunes 13 de octubre, en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Según los reportes, Cohen, de 48 años, fue atacado a balazos por un joven de 18 años, quien fue detenido en el lugar por un policía de investigación que pasaba por la zona.

Fue la tarde de ayer lunes que se dio el atentado en calles de la CDMX.

Paramédicos trasladaron al abogado a un hospital, donde en un inicio se reportó su fallecimiento. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia de la CDMX corrigió posteriormente, indicando que se encontraba en estado grave.

Confirmación del fallecimiento

Lamentablemente, en los primeros minutos de este martes, se confirmó su muerte. David Cohen fue un abogado destacado que representó a varios personajes reconocidos, como Guillermo “Billy” Álvarez, exdirectivo de Cruz Azul y de la Cooperativa La Cruz Azul, acusado de fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El ex futbolista Salvador Carmona también contrató los servicios del abogado.

Casos emblemáticos en el futbol y el espectáculo

En el mundo del deporte, Cohen Jacal también fue abogado de Salvador Carmona, exfutbolista mexicano que, en la década de los 2000, demandó a la Federación Mexicana de Futbol tras haber dado positivo en una prueba antidopaje.

Asimismo, representó legalmente al actor Sebastián Rulli, en una demanda interpuesta contra un medio de comunicación.

Otro de sus clientes de alto perfil fue David Peñaloza Sandoval y su hijo, directivos de Pinfra, una de las empresas de infraestructura más importantes del país, conocida por sus concesiones carreteras y contratos con el gobierno.

El actor Sebastián Rulli también fue defendido por el abogado asesinado.

¿Quién fue David Cohen?

David Cohen tenía 48 años y era Licenciado en Derecho, con posgrado en Derecho Procesal Civil. Estaba especializado en litigio civil y mercantil, juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y materia administrativa.

Fue socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), el cual brinda asesoría en temas mercantiles, corporativos y condominales, así como consultoría en régimen de copropiedad y amparo.

El presunto asesinado del abogado ya fue detenido.

Catedrático y blanco de una confusión mediática

Además de su trayectoria como litigante, Cohen también fue catedrático en la Universidad Iberoamericana de Torreón, donde impartió la materia de Derecho Procesal Civil entre los años 2000 y 2008.

En diciembre de 2020, su nombre se vio envuelto en un escándalo, luego de que se le relacionara erróneamente con un Lamborghini que chocó en Polanco. Aunque documentos oficiales lo señalaban como propietario del vehículo, más tarde se aclaró que se trataba de un homónimo, y que Cohen no tenía relación alguna con el caso.