Muere David Cohen, exabogado de Billy Álvarez, tras ser baleado en CDMX

David Cohen Sacal, abogado que representó legalmente a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas —exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul—, murió la mañana de este martes a causa de las heridas de bala que recibió tras ser atacado la tarde del lunes al salir de los juzgados del Poder Judicial, ubicados en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el litigante caminaba en la zona cuando un hombre sacó un arma de fuego y realizó una detonación directa en su contra. Tras el ataque, el agresor intentó escapar del sitio, mientras elementos de seguridad activaban los protocolos de emergencia en el perímetro judicial.

¿Qué pasó?

El ataque ocurrió en las escaleras del edificio José María Morelos, dentro del complejo de la Ciudad Judicial. Testigos señalaron que el presunto agresor era un adolescente de 17 años, quien se aproximó a Cohen Sacal y le disparó a la cabeza a corta distancia. La víctima, de aproximadamente 40 años de edad, cayó herida sobre la Avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraban cerca repelieron la agresión y lograron herir al presunto atacante, quien fue asegurado y trasladado a un hospital bajo resguardo policial. La rápida respuesta evitó que el agresor huyera por completo de la zona, lo que permitió el aseguramiento de evidencia clave para la investigación.

Historia con Billy Álvarez

En el lugar, personal de la PDI resguardó una motocicleta y el arma utilizada en el ataque, ambas vinculadas al joven detenido. Servicios Periciales también acudieron a la escena del crimen para realizar el levantamiento de indicios y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, en busca de más detalles sobre la planeación y ejecución del atentado.

David Cohen Sacal había sido uno de los abogados más cercanos a Guillermo “Billy” Álvarez, figura clave en la historia reciente del Cruz Azul. Álvarez fue acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que provocó su salida del club cementero tras décadas al frente de la cooperativa. Cohen Sacal participó en varios procesos legales relacionados con la defensa del exdirectivo, lo que aumenta el interés mediático sobre este ataque.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio y ya se analizan diversas líneas, entre ellas la posible relación del atentado con el trabajo legal que desempeñaba la víctima. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han reforzado la seguridad en la zona para evitar nuevos incidentes.

