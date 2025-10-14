SAT paro nacional: ¿Por qué hay huelga y qué oficinas estarán cerradas?

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan este 14 de octubre de 2025 un paro nacional en modalidad de “brazos caídos” para exigir el cumplimiento de derechos laborales que, aseguran, les han sido negados. La protesta, convocada en las 162 oficinas recaudadoras del país, surgió como respuesta a la falta de ajuste en los sueldos conforme al salario mínimo y a condiciones laborales que califican de precarias.

Según los manifestantes, la administración del SAT no ha aplicado el aumento salarial del 12 % al salario mínimo vigente para 2025, lo que ha provocado un rezago injusto en sus percepciones. Acusan además inequidad salarial entre empleados sindicalizados y de confianza, carencia de materiales básicos, falta de pago de horas extra y restricciones en vacaciones.

El paro nacional dio inicio desde las 8:00 AM de hoy 14 de octubre.

Oficinas cerradas y servicios afectados

La huelga interrumpió la atención presencial en múltiples oficinas, incluyendo las de la Ciudad de México como el Módulo del Valle y los módulos Distrito Federal 1, 2, 3 y 4, así como la oficina Oasis. Aunque los servicios digitales del SAT siguen activos, los contribuyentes que tenían citas programadas este martes podrían enfrentar cancelaciones o reprogramaciones.

En redes sociales, usuarios reportaron la suspensión de trámites como obtención de e.firma, inscripción al RFC y emisión de facturas, mientras que otros expresaron apoyo al movimiento. “No estamos en contra del contribuyente. Estamos en contra de la injusticia laboral dentro de la institución”, se lee en varios mensajes difundidos por los trabajadores.

Los trabajadores principalmente piden aumento de sueldo.

¿Qué exigen los trabajadores?

Los empleados piden un ajuste inmediato a sus sueldos y el respeto a sus derechos laborales. También denunciaron la ausencia de apoyos para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como la falta de infraestructura mínima para operar, lo cual afecta su desempeño y, por ende, el servicio a la ciudadanía.

“La ética y la integridad no pueden quedarse solo en el discurso”, expresaron los inconformes, quienes también señalaron que podrían organizar bloqueos en vialidades si no obtienen una respuesta concreta de parte de las autoridades.

Los empleados aseguran que sin su trabajo el SAT no funciona.

¿Y los riesgos para los contribuyentes?

Expertos alertaron sobre el posible aumento en ciberfraudes fiscales durante el paro. La confusión y menor supervisión podría ser aprovechada por delincuentes para robar datos sensibles, por lo que se recomendó a los usuarios verificar los sitios oficiales del SAT antes de ingresar información personal o fiscal.

El paro también deja en evidencia la presión constante sobre los servicios digitales del SAT, que, aunque funcionales, no siempre sustituyen a la atención presencial en trámites más complejos.

Se teme que este paro nacional afecte la recaudación de impuestos.

¿Qué sigue?

Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha emitido una postura oficial, pero los trabajadores advirtieron que si no reciben respuesta, podrían extender el paro a lo largo de la semana o radicalizar las acciones. La demanda central es clara: un ajuste justo al salario, mejores condiciones laborales y el respeto a sus derechos como empleados públicos.