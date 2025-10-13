Critican a chef mexicano por menospreciar esquites de la calle para promocionar los suyos de 230 pesos

El chef Javier García, dueño del restaurante Mesa Criolla en Xalapa, desató una ola de críticas en redes sociales al comparar un esquite típico callejero con una versión gourmet que ofrece en su establecimiento. En su video, destacó los ingredientes exclusivos que usó: “montado en tuétano, viene una tártara de chutoro de atún aleta azul, esquite de maíz cacahuacintle, crema de rancho, queso mazama humado”.

El chef Javier García, dueño del restaurante Mesa Criolla en Xalapa, desató una ola de críticas en redes. / Captura de pantalla

Al probar el esquite callejero, el chef comentó:

“El sabor no está mal, nada del otro mundo… Para mí es como un 3.5, 4 siendo generosos.”

En contraste, sobre su versión de 230 pesos dijo que es “jodidamente buena”, y explicó:

“Este de acá es un esquite de 230 pesos, montado en tuétano, viene una tártara de chutoro de atún aleta azul, esquite de maíz cacahuacintle, crema de rancho, queso mazama humado, y si, está jodidamente bueno. Sin duda, no es un esquite para todo el mundo, por eso es que no lo encuentras en cualquier lado. Vale bastante la pena darle una oportunidad… y si no, pues seguramente cerca de tu casa habrá uno de 30 pesos.”

¿Qué prefieren: un esquite de 30 pesos o un “esquite” de 230 pesos?

pic.twitter.com/8rwHZgslas — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 12, 2025

¿Qué le reprochan los usuarios al chef?

Las reacciones en redes fueron inmediatas. Usuarios acusaron al chef de elitista y desconectado, al comparar una preparación callejera accesible con una versión de alta cocina. Muchos manifestaron que usar un tono tan despectivo genera una brecha entre lo popular y lo gourmet.

Muchos manifestaron que usar un tono tan despectivo genera una brecha entre lo popular y lo gourmet./ Captura de pantalla

Ante la polémica, García ofreció disculpas públicas. Afirmó que no tuvo intención de ofender ni menospreciar a quienes venden comida callejera. En su mensaje dijo:

“Genuinamente, quiero ofrecer una disculpa por lo que publicamos anteriormente. Nunca fue mi intención ofender, ni descalificar el trabajo de nadie. Quisimos hacer algo divertido… y pues claramente no fue un éxito”.

Agregó que él también consume esquites callejeros y manifestó:

“Soy el primero en aplaudir y respetar a quienes se dedican a cualquier actividad relacionada con los alimentos. También consumo esquites callejeros y jamás quise faltarle al respeto al plato ni a quienes lo preparan”.

Ante la polémica, García ofreció disculpas públicas./ Pixabay