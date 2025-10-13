MTV se despide tras 44 años de revolucionar la música y la cultura pop

MTV, la cadena que revolucionó la televisión musical desde su estreno en 1981 con el emblemático “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, dejará de transmitir videos musicales tras más de cuatro décadas de influir en generaciones. Lo que comenzó como un espacio dedicado a la música se convirtió en un referente cultural, lanzando a la fama a decenas de artistas y generando momentos icónicos como los MTV Unplugged y los MTV Video Music Awards.

Con el tiempo, los cambios en los hábitos de consumo y la llegada del streaming provocaron que MTV fuera perdiendo relevancia en su formato original. La cadena migró hacia programas de reality y entretenimiento, dejando atrás la programación musical que definió a toda una generación. “De los videos pasamos a los realities, dejando atrás esa esencia que nos enamoró a toda una generación”, recuerdan los seguidores más fieles.

¿Por qué MTV decide cerrar sus canales musicales?

La compañía matriz, Paramount Global, ha explicado que el cierre de los canales musicales responde a una reestructuración estratégica y a la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos del público, que cada vez más consume música a través de plataformas digitales como YouTube, Spotify y TikTok.

Los canales afectados incluyen MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, que cesarán transmisiones a finales de diciembre. La medida busca enfocar recursos en contenidos de entretenimiento y realities, que actualmente generan mayor audiencia.



El próximo 31 de diciembre de 2025, diremos adiós a una parte de la historia de la música moderna.

¿Qué significa este cambio para la cultura musical?

Aunque MTV continuará operando con su canal principal orientado a realities, la era de los videos musicales en televisión llega a su fin. Esto marca un cierre simbólico para los espectadores que crecieron con la música en televisión, reviviendo recuerdos de conciertos en vivo, premiaciones y programas que definieron la cultura pop de los últimos 40 años.

El cierre también refleja cómo la industria musical y mediática ha cambiado: los consumidores ahora eligen cuándo y cómo escuchar música, desplazando la televisión tradicional a un segundo plano.

MTV no fue solo un canal, fue una revolución cultural que dejó una huella imborrable en la música, la televisión y la juventud de varias generaciones. Su legado perdurará en la memoria de quienes vivieron su época dorada y en la influencia que sigue teniendo en la cultura pop contemporánea.

