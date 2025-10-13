Marcha Zombie 2025: ruta, fecha y cómo unirse

La Marcha Zombie 2025 se realizará el próximo sábado 18 de octubre en la Ciudad de México, reuniendo a miles de fanáticos del terror, el cosplay y la solidaridad. Este evento celebra su 18ª edición y promete una experiencia única llena de creatividad y diversión.

Los participantes deben acudir disfrazados de zombie, monstruo o cualquier ser sobrenatural, ya que solo quienes lleven disfraces podrán formar parte del desfile. Los asistentes también están invitados a aportar alimentos no perecederos, que serán donados a la organización Alimentos Para Todos I.A.P..

Este evento celebra su 18ª edición. / RS

Cómo participar y actividades destacadas

El evento comienza a las 16:00 horas frente al Monumento a la Revolución, pero se recomienda llegar desde las 15:00 horas para participar en el tradicional baile zombie dirigido por Pepe Márquez, conocido como "Joe Jackson". Durante la marcha también habrá un concurso de disfraces, premiando la creatividad y el realismo de los zombies participantes.

El evento comienza a las 16:00 horas frente al Monumento a la Revolución. / Pixabay

Ruta del desfile

La marcha recorrerá la Avenida de la República, avanzará por la Avenida Juárez y finalizará en el Zócalo capitalino, estimando concluir alrededor de las 18:00 horas.

Los organizadores hacen un llamado a mantener la seguridad y el orden, llevar vestimenta cómoda y seguir las indicaciones del personal para garantizar una experiencia segura para todos los asistentes.

Para más información y registro en concursos, los interesados pueden consultar el sitio oficial del evento: marchazombie.mx

La marcha recorrerá la Avenida de la República, avanzará por la Avenida Juárez y finalizará en el Zócalo. / Pixabay