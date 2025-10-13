Así será el Vive Latino 2026: cartel completo, fechas y preventa

El Vive Latino 2026 ya tiene cartel y promete una edición histórica: dos días de conciertos, reencuentros esperados, propuestas emergentes y leyendas vivientes, todo concentrado en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, el próximo 14 y 15 de marzo de 2026.

Con nombres que le hablan a varias generaciones, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical apuesta por una combinación ecléctica que va del rock clásico al hip hop latino, pasando por pop alternativo, tropical, ska, metal y electrónica. Y lo mejor: vuelven proyectos como Santa Sabina e Illya Kuryaki, mientras que Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby se encargan de poner el factor nostalgia gringa sobre el escenario.

La preventa de boletos comenzará este 17 de octubre.

Lo que hay que saber: preventa, precios y experiencias

La preventa Banamex arranca el 17 de octubre a las 14:00 h, mientras que la venta general será el 18 de octubre, también a las 14:00 h. Los abonos generales en Fase 1 costarán $3,000 pesos e incluirán acceso a cinco escenarios, más de 12 horas de música, Casa Comedy, zona de foodtrucks, lucha libre, mercado de viniles, feria de disqueras independientes y la clásica Aldea Musical, donde habrá talleres y charlas.

El bono general en primera etapa tiene un precio de 3 mil pesos.

Los nombres que enloquecen el cartel

En cuanto a los internacionales, se confirmó la presencia de:

Lenny Kravitz

The Smashing Pumpkins

The Mars Volta

John Fogerty (ex-Creedence Clearwater Revival)

(ex-Creedence Clearwater Revival) Tom Morello (Rage Against the Machine)

(Rage Against the Machine) Moby (DJ set)

A ellos se suman nombres como White Lies, Love of Lesbian, Cypress Hill y el proyecto argentino de culto Illya Kuryaki and the Valderramas.

Este es el cartel oficial para el Vive Latino 2026.

Del lado latino, el corazón nostálgico late fuerte con Fobia, Enanitos Verdes, Maldita Vecindad, Moenia, Santa Sabina, Los Fabulosos Cadillacs y Los Amigos Invisibles. También se verá la colaboración en vivo entre Esteman y Daniela Spalla, mientras que el combo urbano Rich Mafia (Alemán + Gera MX) aterriza con beats y rimas nuevas.

De Trueno a El Gran Combo: para todos los gustos

La diversidad del cartel también apuesta por géneros poco convencionales para el Vive, como el heavy metal de Avatar, la salsa de El Gran Combo de Puerto Rico, el reggae de Dread Mar I, la electrónica balcánica de Dubioza Kolektiv, y el trap argentino de Trueno.

Otros nombres que prometen: Margaritas Podridas, Nafta, Reyna Tropical, Rusowsky y Rigoberta Bandini.

Se espera una asistencia de miles de personas en el Estadio GNP.

No es solo música, es un festival de experiencias

El Vive Latino sigue fiel a su espíritu: más allá de la música, el ambiente del festival se construye con la interacción de distintos espacios. Casa Comedy, ferias, espacios recreativos, barras de bebidas y una oferta gastronómica de primer nivel hacen que sea una experiencia total, incluso si no vas a ver a todos los artistas.