¿Qué es la visa láser, cómo funciona y cuáles son sus límites para viajar a EE. UU.?

La llamada visa láser, oficialmente conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés), se ha convertido en una de las formas más prácticas para que ciudadanos mexicanos puedan ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios cortos. Sin embargo, este permiso tiene restricciones importantes que muchos desconocen, y cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones migratorias.

Este tipo de visa tiene una vigencia de hasta 10 años y puede utilizarse como una visa B1/B2. / Pixabay

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la visa láser funciona como una combinación de documento de identidad y permiso temporal de entrada, válida para quienes residen en México y cruzan la frontera con frecuencia por motivos personales o comerciales.

Este tipo de visa tiene una vigencia de hasta 10 años y puede utilizarse como una visa B1/B2 si se presenta junto con el pasaporte mexicano. Sin embargo, solo permite estancias de hasta 30 días y únicamente dentro de una zona fronteriza limitada, que varía dependiendo del estado de ingreso.

¿Qué se necesita para tramitar la visa láser?

El proceso de solicitud es similar al de una visa de visitante. Los principales requisitos son:

Contar con pasaporte mexicano vigente (mínimo seis meses).

(mínimo seis meses). Acreditar residencia en México y lazos que garanticen el retorno, como trabajo, estudios o propiedades.

y lazos que garanticen el retorno, como trabajo, estudios o propiedades. Llenar el formulario DS-160 y agendar una cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) .

y agendar una cita en el . Presentarse a la entrevista consular y pagar la tarifa correspondiente, que actualmente ronda los 185 dólares.

Una vez aprobada, el solicitante recibe una tarjeta con chip y fotografía integrada, con tecnología “láser”, diseñada para agilizar los cruces fronterizos.

El proceso de solicitud es similar al de una visa de visitante. / Pixabay

Qué puedes y qué no puedes hacer con una visa láser

El documento está pensado para viajes cortos y no laborales. Permite ingresar por tierra, mar o aire a los estados fronterizos de Estados Unidos, principalmente Texas, California, Arizona y Nuevo México.

Dentro de esas zonas, los titulares pueden realizar actividades como:

Turismo y compras.

Visitas familiares.

Reuniones de negocios breves o capacitaciones.

Sin embargo, hay restricciones muy claras. No puede utilizarse para trabajar, estudiar o residir en el país. Tampoco es válida para desplazarse más allá del límite fronterizo (25 millas en Texas y California, 55 en Nuevo México y hasta 75 en Arizona) ni para permanecer más de 30 días consecutivos.

Las autoridades advierten que usar la visa láser para actividades no autorizadas puede ocasionar su cancelación inmediata y complicaciones para obtener futuros visados.

El documento está pensado para viajes cortos y no laborales./ Pixabay

Una herramienta útil, pero con límites

La visa láser representa una alternativa práctica para quienes viven cerca de la frontera y necesitan ingresar frecuentemente a Estados Unidos por motivos legítimos y de corta duración. No obstante, los consulados insisten en que se respeten los términos de uso para evitar sanciones migratorias.

La visa láser representa una alternativa práctica para quienes viven cerca de la frontera. / Pixabay