Reportan enfrentamientos, bloqueos y vehículos incendiados en Chiapas

La mañana de este lunes 13 de octubre, se registraron enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos del sur de Chiapas, principalmente en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Arriaga, luego de un operativo de seguridad implementado por fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con reportes locales, los hechos comenzaron en la madrugada, cuando grupos armados presuntamente reaccionaron a los patrullajes militares y policiales en la zona. Los primeros informes señalan que al menos diez vehículos fueron incendiados en diferentes tramos carreteros, entre ellos unidades particulares y de transporte de carga.

Videos difundidos en redes sociales muestran columnas de humo, automóviles en llamas y civiles corriendo para resguardarse, mientras otros denuncian la colocación de ponchallantas y obstáculos para impedir el paso en las carreteras.

Desde la madrugada, fuerzas estatales y federales realizan operativo en zona entre Juquipilas, Arriaga y Cintalapa, Chiapas.



Autoridades refuerzan seguridad tras los hechos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas informó que el operativo busca restablecer el orden en los municipios afectados y garantizar la seguridad de los habitantes. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva fueron desplegados en puntos estratégicos, incluyendo la carretera federal 190 y el tramo de cuota Ocozocoautla–Arriaga, donde se reportaron los bloqueos más graves.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales ni heridos, aunque versiones locales apuntan a que los enfrentamientos se habrían originado tras la presunta captura de un líder criminal de la región, identificado por pobladores como “El señor de los Caballos”. Esta información no ha sido corroborada oficialmente.

Los incidentes también afectaron el tránsito en la carretera Ocozocoautla–Villaflores, donde se reportó la quema de un camión de carga. Testigos aseguran que los agresores abandonaron los vehículos atravesados en la vía antes de incendiarse.

Pobladores viven momentos de tensión

Habitantes de Cintalapa y comunidades cercanas reportaron momentos de pánico e incertidumbre. Comercios cerraron de manera preventiva, mientras escuelas y oficinas suspendieron actividades ante la falta de condiciones seguras.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas señaló que mantiene comunicación con las autoridades federales para dar seguimiento a los hechos y esclarecer el origen de los ataques. Asimismo, hizo un llamado a la población a evitar difundir información no verificada y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

