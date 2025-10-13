Taylor Swift anuncia docuserie y película concierto para cerrar The Eras Tour

Taylor Swift cerrará con broche de oro el fenómeno de The Eras Tour con dos nuevos proyectos exclusivos para Disney+. La cantante confirmó el lanzamiento de una docuserie titulada The End of an Era y una película de concierto llamada The Final Show, que documentará la última presentación de la gira en Vancouver, Canadá. Ambos estrenos llegarán a la plataforma el 12 de diciembre de 2025.

La cantante confirmó el lanzamiento de una docuserie titulada The End of an Era. / AP

Según el anuncio oficial, The End of an Era será una serie de seis episodios que mostrará el proceso creativo y personal detrás de una de las giras más exitosas de la historia de la música. Incluirá material inédito de los ensayos, encuentros con el público, momentos íntimos con su equipo y reflexiones de la artista sobre el impacto global del tour.

Swift describió el proyecto como “el capítulo más importante e intenso de nuestras vidas”, destacando que quiso compartir con sus fans lo que se vivió detrás de escena durante casi dos años de presentaciones.

It was the End of an Era and we knew it. We wanted to remember every moment leading up to the culmination of the most important and intense chapter of our lives, so we allowed filmmakers to capture this tour and all the stories woven throughout it as it wound down. And to film… pic.twitter.com/RGZ6zVQnjb — Taylor Swift (@taylorswift13) October 13, 2025

El cierre definitivo de The Eras Tour

Junto a la docuserie, Taylor estrenará Taylor Swift: The Eras Tour | The Final Show, una película que mostrará el concierto completo con el que concluyó su gira, realizado el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver.

Este largometraje incluirá, por primera vez, el set completo de su álbum The Tortured Poets Department, que no había aparecido íntegro en versiones anteriores.

El proyecto también contará con la participación de varios colaboradores y artistas invitados que acompañaron a Swift a lo largo de la gira, además de mostrar momentos inéditos del detrás de cámaras y del equipo que hizo posible el espectáculo.

Este largometraje incluirá, por primera vez, el set completo de su álbum The Tortured Poets Department. / AP

Estreno por fases

Disney+ estrenará los dos primeros episodios de la docuserie el 12 de diciembre, seguidos de dos más el 19 de diciembre y los últimos el 26 de diciembre. De esta manera, la plataforma busca mantener la expectativa de los fans durante tres semanas consecutivas, acompañando las fiestas decembrinas con material exclusivo.

Un fenómeno que marcó época

The Eras Tour se convirtió en un evento histórico: rompió récords de asistencia, recaudó más de 2 mil millones de dólares y consolidó a Taylor Swift como una de las artistas más influyentes de su generación.

El anuncio de esta docuserie y la película marca el cierre simbólico de una era que cambió la industria musical y redefinió la relación entre artista y público.

The Eras Tour se convirtió en un evento histórico. / AP