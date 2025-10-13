“Yo que fui tormenta”: Así es el nuevo trend de TikTok que destapa secretos de usuarios

En los últimos días, el fragmento “Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, soy un volcán apagado” se ha convertido en uno de los audios más virales de TikTok. La tendencia ha conquistado las redes por su tono nostálgico y su capacidad para conectar con las emociones de quienes atraviesan procesos de cambio o reflexión personal.

La tendencia ha conquistado las redes por su tono nostálgico. / Captura de pantalla

El audio pertenece a la canción Volcán, interpretada por José José y lanzada en 1978. En este tema, el llamado “Príncipe de la Canción” expresa el agotamiento y la serenidad que llegan después de una etapa intensa de amor y pasión. Décadas después, la frase ha sido resignificada por una nueva generación que la utiliza para narrar su propia evolución.

El significado detrás del trend

El trend consiste en mostrar un “antes y después”: una versión del pasado cargada de intensidad o dolor, seguida de una imagen actual que simboliza calma, crecimiento o madurez.

Los usuarios editan sus videos con fotografías, clips o recuerdos que marcan un contraste visual y emocional, utilizando como fondo la parte más emblemática del tema:

El trend consiste en mostrar un “antes y después”. / Captura de pantalla

“Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, soy un volcán apagado.”

Más allá del desamor, el trend se ha transformado en una herramienta de expresión personal. Muchos lo emplean para reflejar procesos de sanación emocional, cambios físicos, transiciones laborales o momentos de superación. Otros lo reinterpretan con humor o ironía, demostrando su versatilidad y alcance dentro de la plataforma.

Por qué se volvió viral

El éxito del trend radica en su poder emocional y en la conexión intergeneracional. Para algunos, representa una forma de redescubrir la música clásica mexicana; para otros, una oportunidad de convertir la nostalgia en arte digital.

El contraste entre la intensidad del pasado y la serenidad del presente genera un impacto visual y sentimental que encaja perfectamente con el formato de TikTok.

El éxito del trend radica en su poder emocional y en la conexión intergeneracional./ Captura de pantalla

Además, la tendencia resuena en un momento donde las redes sociales se han convertido en espacios para compartir vulnerabilidad y procesos personales. La frase de José José funciona como un hilo conductor para expresar lo que muchas veces no se dice con palabras.

Cómo sumarte al trend

Selecciona fotos o videos que representen una transformación en tu vida. Usa el audio de “Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, soy un volcán apagado”. Edita el video mostrando primero tu “tormenta” o “tornado” y después tu “volcán apagado”. Acompaña la publicación con una descripción breve y hashtags como #VolcánApagado, #AntesYDespués o #JoséJosé.

La frase de José José funciona como un hilo conductor para expresar lo que muchas veces no se dice con palabras./ Captura de pantalla