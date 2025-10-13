Tras las inundaciones en Veracruz, estudiantes organizan una megamarcha por la desaparición de 192 compañeros

Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) anunciaron una megamarcha estatal para el viernes 24 de octubre en respuesta a la desaparición de 192 compañeros tras las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron varias regiones del estado.

Los jóvenes denunciaron que muchos alumnos que rentaban fuera del campus no fueron evacuados a tiempo. En redes sociales expresaron:

“Son alrededor de 192 compañeros desaparecidos, solamente de la facultad de Ciencias de la Salud, pero hay muchos que rentaban en otros lugares y también están desaparecidos. Nos obligaron a venir a clases, por lo que algunos compañeros no pudieron evacuar. ¿Dónde está el apoyo de la gobernadora?”

En Veracruz se registraron más de 530 mm de lluvia, lo que desbordó ríos como el Cazones y el Pantepec. / AP

Cifras oficiales y contexto de las lluvias

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hasta el 13 de octubre de 2025 las inundaciones en Veracruz han dejado:

29 personas fallecidas

18 personas desaparecidas

40 municipios afectados, 22 de ellos gravemente

A nivel nacional, las lluvias han dejado 64 muertes, 65 desaparecidos, más de 100,000 viviendas afectadas, casi 1,000 km de carreteras dañadas y afectaciones en 59 centros de salud y 308 escuelas.

En algunas regiones, como Tuxpan y Poza Rica, las rutas se ajustaron para garantizar seguridad y logística. / AP

Estas precipitaciones fueron provocadas por los remanentes de los huracanes Raymond y Priscilla, que generaron lluvias torrenciales entre el 6 y el 9 de octubre. En Veracruz se registraron más de 530 mm de lluvia, lo que desbordó ríos como el Cazones y el Pantepec, afectando principalmente municipios como Poza Rica, Álamo y Tihuatlán.

Movilización estudiantil y exigencias

La megamarcha, llamada “megamarcha por la memoria y la justicia”, se realizará en distintas ciudades del estado bajo el lema:

“¡Nuestros compañeros no son un número más!”

ás de 100,000 viviendas afectadas, casi 1,000 km de carreteras dañadas. / AP

Las rutas incluyen:

Xalapa : del Teatro del Estado a la Rectoría

: del Teatro del Estado a la Rectoría Poza Rica : de la Facultad de Ciencias de la Salud al Palacio Municipal

: de la Facultad de Ciencias de la Salud al Palacio Municipal Tuxpan : del Monumento a los Niños Héroes a la Plaza Cívica

: del Monumento a los Niños Héroes a la Plaza Cívica Veracruz puerto : del Paseo Martí a la Vicerrectoría

: del Paseo Martí a la Vicerrectoría Orizaba : de la Iglesia de los Dolores a la Vicerrectoría

: de la Iglesia de los Dolores a la Vicerrectoría Coatzacoalcos: concentración en el campus local

El perfil “Nido Estudiantil UV” pidió que las movilizaciones sean pacíficas, evitando enfrentamientos, y exigiendo justicia clara a autoridades universitarias, estatales y federales. En algunas regiones, como Tuxpan y Poza Rica, las rutas se ajustaron para garantizar seguridad y logística.

La megamarcha, llamada “megamarcha por la memoria y la justicia”, se realizará en distintas ciudades. / X