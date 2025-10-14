Lista de centros de acopio en CDMX y artículos para donar a damnificados en Veracruz

Ante las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en Veracruz, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de 32 centros de acopio en las 16 alcaldías para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias damnificadas.

Los puntos de recolección operan de 10:00 a 18:00 horas, bajo la supervisión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), encargados de recibir, clasificar y resguardar los donativos antes de su envío a las zonas más afectadas.

Los puntos de recolección operan de 10:00 a 18:00 horas./ X: @delfinagomeza

“Desde esta Ciudad de México enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los habitantes de los municipios que resultaron afectados en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz”, declaró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al anunciar la movilización.

¿Dónde están los centros de acopio en la CDMX?

El operativo contempla al menos un punto de acopio por alcaldía, con un despliegue mayor en zonas de alta densidad poblacional. Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón son algunas de las demarcaciones con más espacios habilitados, mientras que otras, como Coyoacán, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Tlalpan, cuentan con uno o dos centros disponibles.

El operativo contempla al menos un punto de acopio por alcaldía. / Clara Brugada

Los artículos más solicitados son agua embotellada, alimentos no perecederos, leche en polvo, artículos de higiene personal, medicamentos básicos, cobijas, ropa abrigadora y croquetas para mascotas. Cada donación será canalizada directamente a los municipios veracruzanos más afectados por las precipitaciones.

Apoyo solidario: CDMX envía brigada a Poza Rica y Álamo

La mandataria capitalina también informó que un equipo solidario conformado por 136 servidores públicos fue enviado a los municipios de Poza Rica y Álamo, en Veracruz, para colaborar en tareas de apoyo humanitario, evaluación de daños y distribución de ayuda.

Ante las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en Veracruz, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de 32 centros de acopio. / AP

El grupo permanecerá al menos 10 días en la zona y podría extender su estancia dependiendo de las condiciones climáticas y las necesidades locales. En las labores participan dependencias como la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Obras y Servicios, que se encargarán de acciones de limpieza y recuperación.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la ciudadanía a sumarse a esta campaña de apoyo. La lista completa de puntos de acopio y los detalles de los artículos requeridos se pueden consultar en los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la ciudadanía a sumarse a esta campaña de apoyo. / X: @delfinagomeza