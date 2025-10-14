Bridgerton Temporada 4: Fecha de estreno y todo lo que debes saber

Los Bridgerton regresan a Netflix: romance, secretos y bailes de máscaras prometen mantener enganchados a los fans de la exitosa serie británica.

Después de meses de expectativa, Netflix confirmó que la cuarta temporada de Bridgerton llegará dividida en dos partes, ofreciendo más emoción a la historia.

Bridgerton Temporada 4 se estrenará muy pronto. / Netflix

¿Cuándo se estrena Bridgerton?

Se estrenará en dos partes:

Parte 1: 29 de enero de 2026

Parte 2: 26 de febrero de 2026

La estrategia de dividir la temporada en dos entregas busca generar expectativas y mantener a los espectadores enganchados.

Se estrenará en dos partes. / Netflix

Tema principal de Bridgerton Temporada 4

Esta entrega se centra en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y su romance con Sophie Baek, conocida como la "Dama Plateada" (Yerin Ha). La historia está inspirada en el libro An Offer from a Gentleman de Julia Quinn y comienza con un baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton.

La temporada promete explorar los desafíos del amor, los secretos de la alta sociedad londinense y la evolución de los personajes principales, manteniendo el estilo visual y romántico que ha caracterizado a la serie.

La historia está inspirada en el libro An Offer from a Gentleman de Julia Quinn. / Netflix

Dónde ver Bridgerton Temporada 4

Todos los capítulos estarán disponibles exclusivamente en Netflix, con posibilidad de subtítulos y doblaje en varios idiomas. Se recomienda a los suscriptores preparar sus listas de seguimiento para no perder detalle de la nueva entrega.

Todos los capítulos estarán disponibles exclusivamente en Netflix. / Netflix