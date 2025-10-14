Conductor de TV Azteca confunde al aire La Granja VIP con La Casa de los Famosos

Arrancó La Granja VIP y las comparaciones con La Casa de los Famosos no se han hecho esperar. Un sector del público asegura que el nuevo reality de TV Azteca es una copia del programa producido por Televisa. Sin embargo, la confusión llegó a otro nivel cuando, en plena transmisión de Venga la Alegría, Ricardo Casares confundió ambos formatos al aire, lo que habría provocado molestia entre los ejecutivos del canal.

La Granja VIP ha dado mucho de qué hablar luego de su estreno.

El lapsus que nadie notó... hasta que se viralizó

Durante una reciente emisión del matutino, todo transcurría con normalidad en la sección de espectáculos. Pero al felicitar a Flor Rubio —su compañera y panelista del nuevo reality—, Casares cometió un grave desliz:

“Vamos a darle un abrazo porque qué manera de debutar ayer en La Casa de los Famosos, ¡Bravo muchachos!”,

dijo al aire confundiendo el nombre del programa.

Ninguno de sus compañeros ni la producción corrigió el error en el momento. Sin embargo, en redes sociales no pasó desapercibido.

Ricardo dijo 'La Casa de los Famosos' en lugar de 'La Granja VIP'.

Redes estallan contra el conductor

Los usuarios comenzaron a difundir el clip del error una y otra vez, burlándose de la confusión entre el reality de TV Azteca y el de Televisa. Algunos incluso lo calificaron como un descuido imperdonable en plena guerra por el rating.

¿Se viene un castigo para Casares?

De acuerdo con reportes de periodistas de espectáculos, TV Azteca ya estaría evaluando sancionar a Ricardo Casares por lo ocurrido. El periodista Mich Rubalcava aseguró:

“Le pregunté a mis contactitos de TV Azteca ‘qué onda’, y me dicen: ‘sí están evaluando o descontarle el día, una suspensión o incluso algo más fuerte, porque sí están molestos’”.

Rubalcava añadió:

“Dicen que Adrián Ortega, Director de Contenidos de TV Azteca, está muy enojado. Están viendo si se va sin goce de sueldo. No lo tomaron como ‘fue un error y ya’”.

❌ ERROR EN VIVO 😳🙊

El conductor RICARDO CASARES confundió La Granja con La Casa de los Famosos durante el matutino y hasta felicitó a Flor Rubio por “su participación en LCDLF” 😂#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/C2O9J4J7ZD — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 13, 2025

Comparaciones con el caso Pedro Sola

La cuenta de espectáculos La Tía Sandra también reportó que ejecutivos planean un castigo para Ricardo Casares. Varios usuarios han comparado este desliz con el infame error de Pedro Sola en Ventaneando, cuando confundió dos marcas de mayonesa en plena mención pagada y, según trascendió, tuvo que cubrir el costo con su propio sueldo.

Ricardo Casares se tomó su error con humor.

Casares responde… con humor

Aunque no ha hecho una declaración directa sobre su error, Ricardo Casares se burló de sí mismo durante la emisión de este martes en Venga la Alegría, diciendo:

“Concentrados, por favor, porque luego ya ven las estupideces que hago. Bienvenidos a Con Sello de Mujer”, haciendo ahora una confusión intencional con otro nombre de programa matutino.