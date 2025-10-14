Lista de apps que consumen tus datos del celular aunque no las uses, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una alerta sobre aplicaciones móviles que consumen datos en segundo plano sin el conocimiento del usuario. Estas apps, conocidas como "robadatos", descargan contenido, sincronizan archivos o actualizan información automáticamente, incluso cuando no están en uso activo.

Estas apps, conocidas como "robadatos", descargan contenido, sincronizan archivos o actualizan información automáticamente. / Pixabay

¿Qué apps consumen más datos sin que las uses?

Según Profeco, aplicaciones populares como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook son las principales responsables del consumo excesivo de datos. Estas plataformas mantienen un flujo constante de contenido, actualizaciones y notificaciones, lo que puede agotar rápidamente el plan de datos del usuario. Además, servicios de mensajería como WhatsApp y Telegram también descargan archivos multimedia automáticamente, incluso sin abrir los chats.

Según Profeco, aplicaciones populares como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook son las principales responsables del consumo excesivo de datos. / PROFECO

¿Cómo proteger tus datos y evitar sorpresas en tu recibo?

Profeco recomienda tomar medidas preventivas para controlar el consumo de datos:

Limitar el uso de datos en segundo plano : Accede a la configuración de cada aplicación y desactiva la opción de usar datos en segundo plano.

: Accede a la configuración de cada aplicación y desactiva la opción de usar datos en segundo plano. Revisar permisos de las aplicaciones : Asegúrate de que las apps no tengan permisos innecesarios, como acceso a ubicación o contactos, si no son esenciales para su funcionamiento.

: Asegúrate de que las apps no tengan permisos innecesarios, como acceso a ubicación o contactos, si no son esenciales para su funcionamiento. Monitorear el consumo de datos : Utiliza herramientas en tu dispositivo para seguir el uso de datos por aplicación y establecer alertas o límites.

: Utiliza herramientas en tu dispositivo para seguir el uso de datos por aplicación y establecer alertas o límites. Actualizar aplicaciones y sistema operativo: Mantén tus aplicaciones y sistema operativo actualizados para corregir posibles fallos de seguridad o consumo excesivo de recursos.

Limitar el uso de datos en segundo plano / PROFECO

Al implementar estas recomendaciones, puedes proteger tu información personal y evitar cargos inesperados en tu plan de telefonía móvil.

Además, Profeco enfatiza que revisar periódicamente la lista de aplicaciones instaladas y eliminar aquellas que no se utilizan de manera frecuente es una forma efectiva de reducir el consumo de datos y proteger la información personal. Esta práctica, sumada a las recomendaciones anteriores, ayuda a mantener un control más eficiente sobre los planes de datos y evita cargos inesperados por descargas automáticas.

Al implementar estas recomendaciones, puedes proteger tu información personal y evitar cargos inesperados. / Pixabay