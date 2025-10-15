VIDEO: Restaurante El Atracadero reaparece intacto luego de ser arrastrado por las lluvias

En medio de la desgracia y las desgarradoras escenas que han dejado las lluvias en estados como Veracruz, hay un caso que al menos ha provocado esperanza: el del restaurante flotante El Atracadero, que tras ser arrastrado por el desbordamiento del río Tuxpan, apareció intacto y flotando a unos 260 kilómetros de su ubicación original.

Lluvias por huracanes dejan más de 60 muertos

Desde la semana pasada, los huracanes Priscila y Raymond han provocado fuertes lluvias e inundaciones en varios estados del país, dejando más de 60 muertos en Veracruz, decenas de personas desaparecidas y cuantiosos daños materiales.

Uno de los lugares afectados fue el restaurante El Atracadero, fundado en 1979, famoso por sus platillos de mariscos. Desde el pasado 10 de octubre, desapareció de su sitio original tras ser arrastrado por el río en Tuxpan.

Videos mostraron cómo se iba el restaurante

En redes sociales circularon videos en donde, con tristeza, clientes, trabajadores y vecinos observaban cómo una parte de su historia era arrastrada por la corriente. La escena se volvió viral y generó lamentos entre los habitantes de la zona.

El milagro: reaparece intacto a 260 kilómetros

Para sorpresa de todos, la noche del martes 14 de octubre, apenas cuatro días después de su desaparición, El Atracadero reapareció. Fue visto por pescadores a unos 8 kilómetros entre la costa este de Alvarado y Antón Lizardo, a 260 km de donde estaba anclado originalmente.

A simple vista, el restaurante parecía intacto en su estructura: pisos, techos y paredes se mantenían de pie, como si solo hubiera sido transportado por la corriente.

Lo arrastran de vuelta a tierra firme

Elementos de Protección Civil y de la Marina se unieron para remolcar el restaurante flotante hasta el muelle de Alvarado.

En redes sociales, el suceso fue tomado con humor:

“ Literal, del mar a tu paladar ”.

”. “ Sólo fue un cambio de sucursal ”.

”. “Eso es estar bien construido y no jaladas”.