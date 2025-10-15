Lanzan Barbie 'La Llorona' por Día de Muertos 2025: Este es su precio en México

El mito más aterrador y popular de México acaba de transformarse en un objeto de colección. Mattel lanzó oficialmente su nueva Barbie inspirada en “La Llorona”, como parte de la edición especial Barbie Día de Muertos 2025, y desde su anuncio ha generado furor entre coleccionistas, fanáticos del folclor y amantes de la cultura mexicana. Esta muñeca rinde homenaje a una de las leyendas más antiguas del país, fusionando tradición, arte y diseño en un solo producto.

Esta muñeca está inspirada en la tradición de La Llorona.

Tradición y diseño en homenaje a México

La muñeca fue diseñada por el artista Javi Meabe y representa una reinterpretación moderna y elegante de la icónica mujer vestida de blanco que, según la leyenda, llora por sus hijos cerca de ríos y lagos. Su atuendo incluye un vestido blanco de encaje con detalles azules translúcidos, mangas vaporosas que simbolizan el agua, y un delicado maquillaje de catrina con lágrimas estilizadas en su rostro.

Además, porta una corona de rosas negras y un velo que alude al luto eterno de La Llorona, así como manos decoradas con patrones esqueléticos. El empaque, diseñado en tonos negros, azules y plateados, recrea el ambiente nocturno y misterioso del mito.

Muchos han destacado los detalles que tiene esta Barbie.

Precio y puntos de venta en México

La edición especial de Barbie “La Llorona” ya está disponible en preventa desde el 14 de octubre de 2025 y se vende en tiendas seleccionadas como Palacio de Hierro, Amazon México y Mattel Creations. Su precio oficial es de 2,999 pesos mexicanos, aunque los miembros del Barbie Signature Club pueden adquirirla por aproximadamente 2,400 pesos en la plataforma oficial.

Cada muñeca incluye un certificado de autenticidad y una base para exhibición, pues al ser una pieza de colección no está diseñada para jugar. Su demanda ha sido tan alta que Mattel activó un sistema de registro para notificar a los compradores cuando haya nuevas unidades disponibles.

La Barbie La Llorona viene en una caja como ésta.

Mientras que en redes sociales, los comentarios hacia esta muñeca edición limitada fueron en su mayoría positivos, destacando lo bonita que es, así como la elegante presentación en su caja. “Ay, pero qué chula, por supuesto quiero una”, “Me gustó más que la del año pasado en Día de Muertos, está hermosísima”, “Tiene unos detalles preciosos”.

De leyenda a ícono pop

La elección de La Llorona como protagonista de la edición 2025 no fue casualidad. Según Mattel, esta figura representa “una conexión profunda con la identidad mexicana, sus tradiciones y su forma única de honrar a los que ya no están”. Además, es una manera de trasladar el relato oral al mundo contemporáneo, permitiendo que nuevas generaciones conozcan la historia detrás del personaje que por siglos ha sido contado en cada rincón del país.

La Llorona, un símbolo del Día de Muertos

La leyenda de La Llorona tiene sus raíces en la época prehispánica y ha evolucionado con el paso del tiempo, fusionando elementos indígenas y coloniales. Su historia —la de una mujer que, tras perder a sus hijos, vaga llorando eternamente en busca de ellos— se ha convertido en símbolo del dolor, el arrepentimiento y la memoria, temas profundamente ligados al Día de Muertos.

Su precio es de casi 3 mil peso mexicanos.

Un objeto de deseo para coleccionistas

Con su diseño detallado, carga simbólica y valor cultural, la Barbie “La Llorona” promete convertirse en una de las piezas más buscadas de 2025. Su mezcla de arte, tradición e historia la posiciona no solo como un juguete, sino como una pieza de colección que rinde homenaje al imaginario popular mexicano.