Vinícius Jr. enfrenta proceso judicial en Brasil: Fiesta millonaria, ruido y denuncia

El jugador del Real Madrid nuevamente se encuentra en el ojo del huracán por su comportamiento extracancha

Vinícius Jr. enfrenta proceso judicial en Brasil: Fiesta millonaria, ruido y denuncia
Vinicius Jr. en un entrenamiento de Brasil | AP
REDACCIÓN RÉCORD
15 de Octubre de 2025

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, vuelve a ser noticia, pero no por sus goles o celebraciones, sino por una denuncia en su contra presentada en Brasil tras la fiesta con la que celebró su cumpleaños número 25 el pasado mes de julio.

La justicia brasileña lo ha procesado por el delito de “perturbación de la tranquilidad ajena”, después de que varios vecinos denunciaran los ruidos excesivos que provenían de su mansión en Río de Janeiro durante la celebración. 

El caso está en manos del 9º Juzgado Especial Penal, y el jugador deberá comparecer en audiencia el próximo 6 de noviembre, según confirmaron medios locales como O Globo y CNN Brasil.

Vinicius en un partido de Brasil | AP
Vinicius en un partido de Brasil | AP

Una fiesta que desató el escándalo

La celebración, bautizada como “Baila Vini World”, se realizó entre el 19 y el 21 de julio en una exclusiva finca de Vargem Grande, con más de 500 invitados, entre ellos Travis Scott, Anitta, y Eduardo Camavinga, quienes disfrutaron de conciertos privados, juegos mecánicos y fuegos artificiales.

Sin embargo, la diversión no fue igual para todos. Uno de los vecinos del área denunció que el ruido fue “ensordecedor” durante dos noches seguidas, llegando incluso hasta las 4:00 de la madrugada. La Policía Militar acudió al lugar y pidió bajar el volumen, pero, según la queja, apenas se retiraron los agentes, la música volvió al mismo nivel extremo.

El incidente quedó registrado en un boletín policial y fue suficiente para abrir un proceso judicial por 'perturbar la paz de los demás', que en Brasil puede implicar penas de 15 días a tres meses de prisión o una multa económica.

Vinicius Jr celebra un gol con Real Madrid | AP
Vinicius Jr celebra un gol con Real Madrid | AP

¿Qué sigue para Vinícius?

El próximo 6 de noviembre se celebrará la audiencia preliminar, donde el juez decidirá si el proceso avanza o si se archiva. 

Aunque la pena máxima es leve, el caso podría tener repercusiones mediáticas importantes para la imagen de Vinícius Jr., quien en los últimos años ha alternado su ascenso deportivo con polémicas extracancha.

Mientras tanto, el jugador brasileño continúa su temporada con el Real Madrid, equipo que este fin de semana vuelve a la actividad en LaLiga enfrentando al Getafe.

TE PUEDE INTERESAR

¿Polémica? Sale lista de nominados al Golden Boy sin presencia de Lamine Yamal

Futbol Internacional | 15/10/2025

¿Polémica? Anuncian nominados al Golden Boy sin presencia de Lamine Yamal
Trump amenaza con retirar los partidos del Mundial 2026 de Boston

Futbol Internacional | 15/10/2025

Trump amenaza con retirar los partidos del Mundial 2026 a Boston
Oficial: Frenkie de Jong renueva con Barcelona hasta 2039

Futbol Internacional | 15/10/2025

Oficial: Frenkie de Jong renueva con Barcelona hasta 2029
Te recomendamos
¿Qué necesita Guatemala de Luis Fernando Tena para sellar pase al Mundial 2026?
Futbol
Real Madrid

LO ÚLTIMO

 