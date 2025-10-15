Vinícius Jr. enfrenta proceso judicial en Brasil: Fiesta millonaria, ruido y denuncia

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, vuelve a ser noticia, pero no por sus goles o celebraciones, sino por una denuncia en su contra presentada en Brasil tras la fiesta con la que celebró su cumpleaños número 25 el pasado mes de julio.

La justicia brasileña lo ha procesado por el delito de “perturbación de la tranquilidad ajena”, después de que varios vecinos denunciaran los ruidos excesivos que provenían de su mansión en Río de Janeiro durante la celebración.

El caso está en manos del 9º Juzgado Especial Penal, y el jugador deberá comparecer en audiencia el próximo 6 de noviembre, según confirmaron medios locales como O Globo y CNN Brasil.

Vinicius en un partido de Brasil | AP

Una fiesta que desató el escándalo

La celebración, bautizada como “Baila Vini World”, se realizó entre el 19 y el 21 de julio en una exclusiva finca de Vargem Grande, con más de 500 invitados, entre ellos Travis Scott, Anitta, y Eduardo Camavinga, quienes disfrutaron de conciertos privados, juegos mecánicos y fuegos artificiales.

Sin embargo, la diversión no fue igual para todos. Uno de los vecinos del área denunció que el ruido fue “ensordecedor” durante dos noches seguidas, llegando incluso hasta las 4:00 de la madrugada. La Policía Militar acudió al lugar y pidió bajar el volumen, pero, según la queja, apenas se retiraron los agentes, la música volvió al mismo nivel extremo.

El incidente quedó registrado en un boletín policial y fue suficiente para abrir un proceso judicial por 'perturbar la paz de los demás', que en Brasil puede implicar penas de 15 días a tres meses de prisión o una multa económica.

Vinicius Jr celebra un gol con Real Madrid | AP

¿Qué sigue para Vinícius?

El próximo 6 de noviembre se celebrará la audiencia preliminar, donde el juez decidirá si el proceso avanza o si se archiva.

Aunque la pena máxima es leve, el caso podría tener repercusiones mediáticas importantes para la imagen de Vinícius Jr., quien en los últimos años ha alternado su ascenso deportivo con polémicas extracancha.

Mientras tanto, el jugador brasileño continúa su temporada con el Real Madrid, equipo que este fin de semana vuelve a la actividad en LaLiga enfrentando al Getafe.