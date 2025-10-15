"La vida me debía un Mundial": Julen Lopetegui celebró clasificación de Qatar al Mundial 2026

El exseleccionador nacional de España, Julen Lopetegui, finalmente jugará una Copa del Mundo, aunque no al frente de la Roja. Esta vez será como técnico de la Selección de Catar, a la cual guió hacia la clasificación tras una ajustada victoria de 2-1 sobre Emiratos Árabes Unidos el martes en Al Rayyan.

Con este resultado, el conjunto catarí aseguró su participación en el máximo torneo internacional del próximo año. En este contexto, el seleccionador de 59 años, no ocultó su emoción tras concretar el boleto mundialista. “Parece que la vida me debía un Mundial y afortunadamente hoy lo conseguí. Es una recompensa que agradezco”.

Lopetegui vivió una clasificiación histórica con Catar | AP

¿Cuál es la historia de Lopetegui en Mundiales?

La frase no es casual. El técnico español tiene una historia particular con el torneo de la FIFA. Como jugador, fue parte del plantel de España en Estados Unidos 1994, pero no disputó ningún minuto como tercer portero.

Y como entrenador, vivió uno de los episodios más polémicos del fútbol español reciente: tras clasificar a la selección con una destacada eliminatoria (nueve triunfos, un empate, 36 goles a favor y solo tres en contra), fue destituido de forma abrupta apenas dos días antes del debut en Rusia 2018 por anunciar su fichaje con el Real Madrid.

Catar clasificó al Mundial de la mano de Lopetegui | AP

El tiempo pasó, pero Lopetegui no ha olvidado aquel momento. “Estoy muy emocionado de estar en un Mundial después de lo que pasó hace unos años, y ahora toca vivirlo con Catar. Tenía el deseo de poder llegar a otro Mundial, y ese fue un factor importante en mi decisión de venir aquí”.

Asumió el banquillo catarí el 1 de mayo, menos de cuatro meses después de haber sido destituido por el West Ham en la Premier League. En este breve lapso, logró reorganizar el equipo y conducirlo a un logro histórico: su primera clasificación vía eliminatorias, ya que en 2022 participaron como país anfitrión.

Catar venció a Emirates Árabes Unidos | AP

Lopetegui destacó trabajo a largo plazo

El estratega destacó que el boleto lo obtuvieron gracias al trabajo realizado a lo largo e estos meses. "Es un momento histórico para el país, algo nunca antes logrado. El ambiente ha sido extraordinario. Estamos muy contentos”.

Lopetegui es consciente de los retos que se avecinan, luego de que en 2022, Catar perdió los tres partidos de la Fase de Grupos. “Tenemos un grupo mucho más veterano. Jugamos con un jugador de 41 años [Sebastián Soria] en la segunda parte. Tenemos que pulir el grupo que llevaremos al Mundial", finalizó.

Catar jugará un Mundial por primera vez vía clasificación | AP