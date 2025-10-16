Turco Mohamed confiesa que su retiro como entrenador se acerca

Antonio 'Turco’ Mohamed, uno de los directores técnicos más exitosos de la Liga MX en la última década, ha sorprendido con unas declaraciones que anticipan el final de su carrera en los banquillos.

El actual estratega del Toluca confesó que ve su retiro como entrenador muy cerca, señalando que está viviendo las últimas etapas de su larga trayectoria.

Mohamed durante un partido / IMAGO7

Toluca: ¿El Último Gran Baile del 'Turco' Mohamed?

Tras más de 20 años dirigiendo en diferentes países como México, España, Argentina y Brasil, Mohamed aseguró estar contento en Diablos, pero señaló que las rutinas diarias consumen mucha de su energía, por lo que está enfocado en disfrutar partido a partido

“Estoy muy tranquilo, muy contento, disfrutando una etapa de mi vida. No sé si será la última, el último vagón en la parte de entrenador. Soy técnico hace 24 años y ahora, junto a mi hijo que tiene 25 años y está conmigo en el cuerpo técnico, es algo espectacular”.

“Si haces la cuenta de los años que dirigí, es el último vagón. Tengo 55 años, tampoco tan joven, no para estar todo el día detrás del estrés todos los partidos. Después del entrenamiento debes dormir la siesta, si estás detrás de los jugadores cara a cara tienes la energía baja, comes algo y duermes la siesta. Y después de un partido, el domingo estás peor que los jugadores”, dijo a TUDN.

Turco Mohamed

Carrera y grandes éxitos

El técnico argentino comenzó su carrera en los banquillos en 2003 al frente del Zacatepec. Con el paso de los años, pasó por varios equipos mexicanos, entre ellos Xolos, Monterrey y América, donde levantó el título de Liga MX, al igual que con Toluca el torneo anterior.

Además, brilló en su país con Huracán e Independiente, lo que lo catapultó al Celta de Vigo en España para cumplir su sueño de dirigir en Europa.