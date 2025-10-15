América vs Cruz Azul: el duelo más repetido de la Liga MX en los últimos 10 años

América vs Cruz Azul, el duelo más repetido. Este fin de semana llega una nueva edición del Clásico Joven del futbol mexicano, donde el América estará visitando a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Este duelo se ha convertido en uno de los más importantes de la liga, ya que se han visto las caras en diferentes momentos y es por eso que es una de las rivalidades más destacadas de los últimos 10 años.

Habrá otra edición del Clásico | IMAGO7

De hecho, es el partido que más veces se ha repetido dentro de la liga mexicana desde el 2015, pues los constantes duelos en Liguilla hacen que sea el clásico más visto en los últimos años y, para muchos, es la rivalidad más importante de este siglo.

Se ha repetido este partido múltiples veces | IMAGO7

Los duelos que más ha enfrentado el América en Liga MX desde el 2015

vs Cruz Azul- 33 partidos

vs Chivas- 31 partidos

vs Pachuca - 31 partidos

vs Tigres- 30 partidos

vs Pumas- 30 partidos

vs Rayados- 28 partidos

Vs Toluca- 28 partidos

De estos 33 partidos que han enfrentado el América y Cruz Azul, 12 han sido en instancia de liguilla. Además de que cuatro fueron en la final del futbol mexicano, series que ganó el América.

Ha enfrentado a Cruz Azul 33 veces | IMAGO7

¿QUIÉN HA GANADO MÁS?

Ahora bien, es importante resaltar que el América tiene una importante superioridad sobre el Cruz Azul en estos últimos 10 años, pues el balance tras 33 duelos es el siguiente:

15 triunfos América

12 empates

6 triunfos Cruz Azul

DUELOS EN 3 ESTADIOS

Además, esta serie entre América y Cruz Azul se ha vivido en distintos estadios y ahora tendrá una tercera sede. Los duelos entre Águilas y celestes han sido en el Estadio Azteca, Estadio Ciudad de los Deportes y ahora se enfrentarán, en duelo de Liga MX, en el Olímpico Universitario.

Han dominado a la Máquina | IMAGO7