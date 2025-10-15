Periodistas piden a Nacho Ambriz dar un paso al costado tras ser “exhibido” por Jesús Martínez

Tan solo un partido después de haber iniciado su segunda etapa al frente Club León, Ignacio “Nacho” Ambriz se encuentra en el ojo del huracán tras las declaraciones del presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, quien aseguró que el estratega tuvo que pedir disculpas para poder regresar al banquillo del conjunto guanajuatense en el Apertura 2025.

Las palabras del dirigente no pasaron desapercibidas y rápidamente desataron una oleada de críticas en redes sociales, donde diversos periodistas pidieron al entrenador “dar un paso al costado” ante lo que consideran una “exhibida pública” por parte del propio dueño del grupo que controla a León.

Habló sobre el regreso de Nacho | IMAGO7

Jesús Martínez revela que Ambriz pidió disculpas

Durante la conferencia de prensa donde se anunció la salida de Veljko Paunovic del Real Oviedo (equipo de Grupo Pachuca), Jesús Martínez, sorprendió con una declaración directa y sin filtros sobre el proceso de regreso de Ambriz al equipo felino.

“En León hay un entrenador que me robó, no diré su nombre, pero él no vuelve. Ahorita ‘Nacho’ Ambriz se equivocó igual que Carrión. Por querer ver una mejor oferta, creía que se iba a ir a otro equipo y la iba a hacer. Se fue, vino al Huesca y le fue mal, luego fue a Toluca y no le fue tan bien, luego fue a Santos y le fue... Y ahora me pide otra vez la oportunidad y me dice: ‘presidente, pido una disculpa. Me equivoqué. Mi mejor lugar para trabajar es el Grupo Pachuca y es León’. Luis Carrión, exactamente lo mismo”, expresó el directivo.

'Exhibió' al entrenador | IMAGO7

Nacho Ambriz busca calmar la polémica

Ante la oleada mediática, Nacho Ambriz optó por mantener la calma y aclarar su versión de los hechos. El estratega reconoció que hubo malentendidos en su salida anterior, pero aseguró que todo quedó aclarado tanto con Jesús Martínez padre como con su hijo, quien actualmente lleva la gestión del León.

“Sé que es un tema muy nombrado, pero cuando me senté con su hijo, con Jesús Martínez, quedó muy claro. Es cierto que hubo cosas que no permitieron que yo continuara, descontentos, desajustes económicos o personales, pero lo hablé con ambos. Si yo me equivoqué o le falté el respeto al escudo, al club o a ellos, pido una disculpa. Me dijeron que fueron malentendidos”, declaró Ambriz.

Minimizó los comentarios | IMAGO7

Periodistas piden la salida del entrenador

Las reacciones de periodistas y analistas deportivos no se hicieron esperar. Muchos consideraron que Jesús Martínez cometió un error al ventilar detalles internos, pero al mismo tiempo señalaron que la figura de Nacho Ambriz quedó debilitada frente al vestidor y la afición.

“Un partido tiene Nacho Ambriz en su segunda etapa y ya fue exhibido por el presidente de Grupo Pachuca. La ropa sucia se lava en casa y Jesús Martínez no lo entendió. ¿Qué necesidad de meterle tensión al León?”, Ezequiel Gasca

La ropa sucia se lava en casa y Jesús Martínez no lo entendió. ¿Qué necesidad de meterle tensión al León?”, Ezequiel Gasca “Nacho Ambriz tendría que dar un paso al costado después de la exhibida que le dieron . Totalmente anticlimáticas y poco favorecedoras declaraciones para el ambiente interno del León”, comentó Carlos Guerrero.

después de la . Totalmente anticlimáticas y poco favorecedoras declaraciones para el ambiente interno del León”, comentó Carlos Guerrero. “En esta declaración, Jesús Martínez exhibe a Nacho Ambriz ”, Rodolfo Landeros

”, Rodolfo Landeros “Es para que Nacho se vaya hoy mismo. Innecesaria declaración por parte de Jesús Martínez,” Mauricio Ymay

Fueron algunos de los comentarios entre los periodistas mexicanos. Varios aficionados de la Fiera se unieron a estos comentarios cuestionando la actualidad de su equipo y la mala relación que podría haber entre su entrenador y la directiva del club.

Criticaron al directivo | IMAGO7