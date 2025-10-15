¡Bombazo! Veljko Paunovic llega a la televisión con esta gigante cadena

Nueva etapa en la carrera de Veljko Paunovic. Luego de su breve pero intenso paso por el futbol español, donde logró ascender al Real Oviedo a Primera División, el entrenador serbio ha decidido dar un giro inesperado a su trayectoria profesional: cambiar los banquillos por los micrófonos.

Anuncio de Paunovic a DAZN | X: @DAZN:_ESPAÑA

En un anuncio que tomó por sorpresa a muchos aficionados, DAZN España presentó a Paunovic como su nuevo analista de futbol, incorporándose oficialmente al equipo de expertos del canal deportivo. Su debut está programado para este fin de semana, durante la transmisión del duelo entre Real Madrid y Osasuna.

Una nueva faceta profesional

Tras ser despedido por el Real Oviedo —equipo que forma parte del Grupo Pachuca—, el exentrenador de Chivas se había mantenido alejado de los reflectores. Sin embargo, su llegada a DAZN marca el inicio de una nueva faceta en la televisión deportiva europea, donde se espera que aporte su experiencia como técnico y exfutbolista.

Cabe destacar que el acuerdo es con DAZN España, por lo que Paunovic no podrá ser escuchado en México ni en otras regiones donde la cadena transmite contenido diferenciado.

Pauno fue despedido del Real Oviedo | IMAGO7

¿Pausa en su carrera como entrenador?

Hasta el momento, Paunovic no ha hecho declaraciones públicas sobre su decisión ni sobre si planea regresar a dirigir en el corto plazo. Esta sería la primera vez que el estratega serbio pone en pausa su carrera en los banquillos para explorar una oportunidad en los medios de comunicación.

Por ahora, el futuro del técnico europeo parece estar más cerca de las cámaras que de los vestidores, en una etapa que promete mostrar una nueva faceta de su conocimiento y pasión por el futbol.

Paunovic debuta como comentarista en TV | IMAGO7