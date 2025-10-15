El técnico del Club León, Ignacio Ambriz, rompió el silencio tras las recientes declaraciones de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quien aseguró que el estratega tuvo que ofrecer disculpas para regresar al banquillo esmeralda en el Apertura 2025.

Nacho Ambriz regresa a León | IMAGO7

Durante la conferencia de prensa previa al duelo de la Jornada 13 ante Santos Laguna, Ambriz reconoció que su salida del equipo en mayo de 2021 se dio por “desacuerdos” con la directiva, aunque aseguró que todos los malentendidos fueron aclarados antes de su regreso.

“Sé que es un tema muy nombrado, pero cuando me senté con su hijo, con Jesús Martínez, quedó muy claro. Es cierto que hubo cosas que no permitieron que yo continuara, descontentos, desajustes económicos o personales, pero lo hablé con el hijo, con el papá también”, explicó el entrenador.

Sobre la supuesta disculpa que tuvo que ofrecer para volver a dirigir a La Fiera, Ambriz compartió parte de la conversación que sostuvo con Jesús Martínez y su hijo, Jesús Martínez Murguía:

“Si yo me equivoqué, si le falté el respeto, primero al escudo, al club o alguno de ustedes dos, pues pido una disculpa. Me dijo: ‘No, no, no, fueron malentendidos’”.

Jesús Martínez reveló platica con Amrbiz | IMAGO7

El estratega mexicano aseguró que el tema ya quedó cerrado y que su enfoque está completamente puesto en su nueva etapa con León.

“El pasado ya está. Hoy salir a debatir que si esto o lo otro no vale la pena. El hijo declaró que ya estaba todo resuelto. Hay que darle vuelta a la página, es un nuevo comienzo para mí y estoy muy a gusto de estar aquí”, finalizó.

Con estas palabras, Nacho Ambriz busca dejar atrás las diferencias del pasado y consolidar un nuevo ciclo al frente del conjunto esmeralda, con el objetivo de devolver al León a los primeros planos del fútbol mexicano.

Ambriz vive segunda etapa en León | IMAGO7