¿Otro bombazo? Brasileño multicampeón en Europa le ofrecen contrato en América

El Club América podría volver a sacudir el mercado de fichajes. Tras haber sorprendido este verano con la llegada del francés Allan Saint-Maximin, las Águilas ahora tendrían en la mira a un nuevo refuerzo de talla internacional: el brasileño Douglas Costa.

Douglas Costa en el Bayern Múnich

De acuerdo con información de RTI Esporte, el experimentado extremo estaría siendo sondeado por varios equipos de la Liga MX, entre los que destaca el conjunto azulcrema. La fuente señala que ya se le habrían ofrecido contratos al futbolista, aunque no se precisa si la propuesta proviene directamente del Club América o de intermediarios.

Otros interesados en la Liga MX

Además del América, otros clubes como Pumas y Santos Laguna también habrían mostrado interés en hacerse con los servicios del atacante brasileño, quien actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Sydney FC de Australia.

Douglas Costa se fue del Sidney

Trayectoria y situación actual

Con 35 años de edad, Douglas Costa cuenta con una amplia trayectoria en el futbol europeo, habiendo militado en clubes de élite como Bayern Múnich, Juventus y Gremio. Su velocidad, regate y experiencia lo convierten en un perfil atractivo para los equipos mexicanos que buscan reforzar su ofensiva.

Salario millonario y sin negociaciones

Según los reportes, el salario que percibía Costa en Brasil rondaba los 700 mil reales mensuales, equivalente a 2.3 millones de pesos mexicanos, una cifra que podría representar un desafío para cualquier club interesado en concretar su fichaje.

Por ahora, no hay negociaciones oficiales confirmadas, pero el simple hecho de que el nombre de Douglas Costa figure en la órbita americanista enciende la ilusión de la afición azulcrema de cara al próximo torneo.

Costa tuvo un paso por Brasil recientemente