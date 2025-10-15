Clásico Joven: Las humillaciones históricas de América a Cruz Azul

El Clásico Joven se ha pintado de amarillo sobre todo desde el inicio del nuevo milenio en el año 2000, pues además de que el balance en los enfrentamientos entre América y Cruz Azul es muy favorable para las Águilas, el equipo azulcrema ha dejado heridas imborrables en la memoria celeste.

Remontadas y goleadas en Finales, Semifinales y Cuartos de Final en Final de Liga MX, Copa MX e incluso Interliga del América a Cruz Azul han sido una constante en los enfrentamientos de los últimos años entre ambos equipos, es por es por lo que recordamos las cinco más épicas.

Edson Álvarez fue el héroe de la Final ante Cruz Azul

AMÉRICA 6-2 CRUZ AZUL – SEMIFINALES APERTURA 2005

La Águilas se impusieron en el Global 6-2 ante Cruz Azul, luego de vencer 3-1 en la ida en el Estadio Azteca y repetirle la dosis en la vuelta a La Máquina en el entonces Estadio Azul para avanzar a la Gran Final, en donde a la postre levantaron el título de la mano de Mario Carrillo. El Piojo López y Cuauhtémoc Blanco fueron los grandes verdugos celestes en aquella ocasión.

CRUZ AZUL 3-4 AMÉRICA – APERTURA 2016

El equipo azulcrema dirigido en ese entonces por Ignacio Ambriz estaba contra la lona tras ir 3-0 abajo en tan solo 26 minutos, pero nadie en el Estadio Azul se imaginó que ese día habría una remontada épica. Oribe Peralta inició el caminó al 56’ que junto al gol de Pablo Aguilar y un doblete de Silvio Romero le dieron la victoria a los de Coapa en el tiempo agregado.

AMÉRICA 2-0 CRUZ AZUL – FINAL APERTURA 2018

La Máquina llegó a esta Final como gran favorita, además de que contó con mayoría de afición celeste en el Estadio Azteca, ya que en el partido de vuelta fue local administrativo. El equipo en ese entonces de Pedro Caixinha fue superlíder todo el torneo y parecía arrollar lo que se le pusiera enfrente. Sin embargo, un doblete de Edson Álvarez acabó con las aspiraciones celestes y le dio un nuevo título al América.

AMÉRICA 7-0 CRUZ AZUL – APERTURA 2022

El 20 de agosto del 2022 quedará en la historia de la Liga MX como el día del resultado más escandaloso en la historia del Clásico Joven. Aquel partido en el Estadio Azteca, Cruz Azul no metió las manos y solo vio cae gol tras gol del América, en donde destaca que uno de sus héroes de La Novena, Jonathan Rodríguez, colaboró con un gol.

AMÉRICA 2 (4) – (2) 2 CRUZ AZUL – FINAL CLAUSURA 2013

La derrota más dolorosa quizás en la historia de Cruz Azul se dio el 26 de mayo del 2013, cuando parecía que La Máquina se quitaba todos los fantasmas y levantaría un título ante América en el Estadio Azteca. Todo estaba listo, el equipo de Guillermo Vázquez estaba a cinco minutos de ser Campeón al tener la ventaja de 2-0, pero los goles de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz en el agregado mandaron el partido al alargue y finalmente las Águilas fueron Campeones en penales.

Cabecita Rodríguez celebra el 7-0 de América a Cruz Azul