Richard Núñez recuerda palabras de Miguel Sabah: 'Cruz Azul no tiene miedo al América'

Aunque no pudo cumplir con las expectativas, Richard Núñez se siente orgulloso por haber jugado en el América, pues es uno de los equipos más grandes del continente.

El uruguayo explicó a RÉCORD lo que significó para él jugar con los dos protagonistas del Clásico Joven.

Con Cruz Azul le fue mejor, marcó varios goles; sin embargo, no pudo ganar un campeonato oficial como lo hizo con los Tuzos del Pachuca.

"Significó mucho. Son dos equipos muy grandes. Para mí fue un gran orgullo. No todos tienen la posibilidad de portar esas dos camisetas. Aunque no me fue bien, para mí es un placer enorme tener la playera del América", contó.

Richard Núñez aseguró que Cruz Azul nunca le ha tenido miedo al América, como hace años lo declaró el exjugador cementero Miguel Sabah.

"Esas declaraciones seguramente las hizo enojado. Sé que él es de hablar así. No es miedo, es respeto", aclaró.

Los celestes no le pudieron ganar a los azulcremas en siete años (2003 a 2010): "De repente, tener esa mochila de tantos años sin poder ganarle, era un plus que teníamos nosotros para salir a buscar esa 'venganza'. No queríamos que sacara ventaja a nivel histórico", finalizó.

Richard Núñez no cree que los jugadores del Cruz Azul enfrenten al América con el miedo de perder por un abultado marcador, como el 7-0 del torneo anterior, sino que saldrán a buscar venganza.

"Sí lo vi. La verdad que fue una noche complicada, pero eso ya quedó en el pasado, se viene otro partido. Creo que ningún jugador está pensando en ese resultado. Esperemos que gane el mejor", comentó.

