“Me vale 15 hectáreas de cacahuates”: Gignac responde a críticas por su bajo rendimiento en Tigres

Durante Apertura 2025, las lesiones han limitado severamente la participación de André-Pierre Gignac, que no ha tenido su mejor torneo con Tigres. Apenas tiene seis partidos disputados, dos como titular y con un único gol en su cuenta. Esta situación ha generado cuestionamientos por parte de la afición sobre su rendimiento y estado físico.

En el marco del día de medios del conjunto felino, el delantero francés habló con claridad y sin rodeos ante la prensa. En medio de los señalamientos, Gignac respondió a las críticas con una declaración contundente que rápidamente llamó la atención. “Tengo 21 años de carrera, no es ahorita que me voy a agüitar o voy a hacer caso a comentarios".

Gignac no ha tenido un buen torneo | MEXSPORT

"Siempre fue parte de mi carrera, de mi vida. Yo no tengo ningún problema, pero a la única persona a la que le tengo que probar algo es a mí mismo, a mi familia, a mis hijos, para que estén orgullosos”, además de que fue contundente y señaló que no le preocupa lo que se opina de él.

"El resto, la verdad, ¿cómo puedo decir sin ser muy grosero? Me vale 15 hectáreas de cacahuates, si quieres. Es parte del show, yo me la sé, yo lo sé, pero yo me siento bien, estoy casi listo y veremos con el tiempo a ver qué pasa”, enfatizó.

Gignac quitó importancia a los comentarios | MEXSPORT

Asegura estar cerca de su mejor forma

Pese a la poca actividad, Gignac enfatizó que se encuentra casi en condiciones óptimas y con la mira puesta en la Liguilla del Apertura 2025. El atacante, que cumplirá 40 años en diciembre, reveló que está a tan solo “800 gramos” de su peso ideal y confía en estar listo para cuando más lo necesite el equipo.

“Si dudara de mi estado físico, de mis piernas o de mis pies, ya no estaría aquí. Así que no hay ningún problema de este lado, nada más ritmo del partido y trabajar fuerte, la Liguilla es otro campeonato”, subrayó el goleador histórico del club.

Gignac aseguró que está en buena forma | MEXSPORT

¿Qué lesiones ha sufrido Gignac?

El año 2025 ha sido especialmente complicado para Gignac en cuanto a lesiones. En enero sufrió una ruptura parcial del tendón plantar delgado de la pierna derecha, lo que lo mantuvo alejado de las canchas cerca de siete meses.

Esta lesión condicionó su presencia en el actual torneo, donde apenas ha sumado nueve partidos en total en todo el año con los Tigres, combinando Clausura y Apertura. Aunque la afición ha expresado dudas sobre su continuidad y aporte, Gignac reafirmó su compromiso con el equipo y su confianza personal para llegar en óptimas condiciones a la etapa final del campeonato.

Gignac se defendió de las críticas | MEXSPORT