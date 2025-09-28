Aston Villa derrotó al Fulham con todo y gol de Raúl Jiménez

La Jornada 6 de la Premier League está llegando a su fin, tras varios y emocionante partidos, la agenda del domingo trae los tres últimos duelos del fin de semana, iniciando con la sorpresiva victoria del Aston Villa ante el Fulham de tres goles contra uno, incluyendo anotación de Raúl Jiménez.

Gol del Aston Villa I AP

Vuelven a la vida

Las cosas iniciaron tal y como lo predecían los fanáticos de la Premier, pues apenas al minuto 3, un tiro de esquina por el sector izquierdo del campo del Aston Villa, fue cobrado de gran manera por el serbio, Saša Lukić y que fue rematado perfectamente por Raúl Jiménez para poner arriba al Fulham 0-1.

Gol del Fulham I AP

Las cosas comenzaron a romperse unos minutos después, gracias a que los Villanos tomaron el balón y comenzaron a jugar de manera más ofensiva. Los mediocampistas, John McGinn y Lamare Bogarde, empezaron a orquestar el ataque y llegaron poco a poco al area del visitante.

Luego buscar por altura y en pases entre líneas, al minuto 37, un balón bombeado de manera extraordinaria por parte de Lucas Digne, llegó hasta el área chica del Fulham y tras una mala recepción del defensor, Joachim Andersen, el delantero, Ollie Watkins, aprovecho y picó el balón para poner el empate.

Segundo tiempo para los locales

Apenas reanudado las acciones y tras un par de recambios o lesión, el equipo local tomó la energía de su grada y en una descolgada al ataque solo cuatro minutos de haber iniciado el segundo tiempo, anotaron el 2-1, gracias a un disparo desde fuera del área de John McGinn, quien mandó la esférica al palo derecho del arquero.

Lesión de Raúl Jiménez I AP

No pasaron ni cinco minutos cuando el Aston Villa robó el balón en la mitad de cancha, para posteriormente mandar un pase entre líneas a Morgan Rogers, este con una conducción perfecta, logró llegará a la línea de fondo y tras mandar una diagonal de la muerte, pudo encontrar al argentino, Emiliano Buendía, quien no perdonó y sentenció el 3-1.

Con los minutos en su contra y con la necesidad de buscar el empate, el Fulham salió con todo hacia el frente, sin embargo, una zaga bien ordenada de los Villanos, detuvo todas las intenciones de querer empatar por parte de la visita.

Con esta victoria, el Aston Villa sale de los puestos del descenso y respira un poco previo a la Jornada 7, cuando reciba al Burnley. Por otro lado, Fulham perdió su seguidilla de juegos ganados y tendrá que retomar camino en la tabla en el duelo de la siguiente semana ante el Bournemouth.

Jornada 6 de la Premier League I AP