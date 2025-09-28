Newcastle vs Arsenal EN VIVO Premier League Jornada 6

En St. James’ Park se juega uno de los partidos más esperados del domingo: Newcastle recibe al Arsenal en un choque de alta intensidad.

Las Urracas han dejado mucho que desear en las últimas semanas, lo cual se ha reflejado en sus resultados. Tras cinco fechas, solo han ganado un partido y cuentan con apenas seis puntos a sus espaldas, por lo que se ubican en las últimas posiciones de la clasificación.

Del otro lado, los Gunners suman 10 unidades y con una victoria se meterían de lleno a la lucha por el liderato de la Premier League, el cual pertenece al Liverpool.

El equipo de Eddie Howe viene de empatar sin anotaciones frente al Bournemouth, mientras que Arsenal logró igualar al Manchester City con agonía.

Buscarán aprovechar la localía

La buena noticias para el Newcastle es que el partido lo jugarán en su casa, una aduana que se le ha complicado últimamente a los dirigidos por Mikel Arteta.

De los más reciente cuatro compromisos de liga, los Gunners han caído en tres ocasiones. Además, solo ha podido anotar dos goles.