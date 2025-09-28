Arsenal remonta dramáticamente a Newcastle y ponen presión a Liverpool en Premier League

Gabriel anotó un gol a los 96 minutos para que el Arsenal remontara y asegurara una dramática victoria el domingo 2-1 sobre el Newcastle en la Premier League para cerrar la brecha con el líder Liverpool.

Gabriel festeja gol | AP

¿Cómo fue el triunfo de Arsenal sobre Newcastle?

El defensor se elevó para cabecear un tiro de esquina en el tiempo de descuento que colocó al equipo de Mikel Arteta en el segundo lugar de la clasificación, a dos puntos del campeón defensor Liverpool.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lo describió como una victoria "de declaración". "Hay oportunidades, hay momentos en la temporada, tienes que encontrar la manera de ganar", dijo.

La victoria permitió al Arsenal aprovechar al máximo la primera derrota de la temporada del Liverpool, que el sábado perdió 2-1 ante el Crystal Palace el sábado. Ese partido también se decidió por un gol en el tiempo de descuento del exdelantero del Arsenal Eddie Nketiah.

Un día después, fue el turno del Arsenal de producir un final cardiaco después de ir perdiendo gran parte del partido tras el gol de Nick Woltemade en el minuto 34. Mikel Merino igualó con un cabezazo al 84 y Gabriel selló los tres puntos en el tiempo añadido.

Arsenal rescata el resultado de manera cardíaca

Por segunda semana consecutiva, el Arsenal necesitó un acto de rescate tardío. Un gol a los 93 minutos de Gabriel Martinelli salvó un empate 1-1 contra el Manchester City la semana pasada. Y el cabezazo de Merino pareció que les iba a rescatar otro punto.

Incluso con eso, todavía habría habido la sensación de una oportunidad perdida para el Arsenal después de la derrota del Liverpool ante el Palace. Cualquier sensación de frustración, sin embargo, se convirtió en pura alegría cuando Gabriel cabeceó desde cerca.

Arsenal festeja remontada | AP

"Es increíble, hombre, goles ganadores tardíos. No hay nada mejor en el fútbol. Sin palabras", dijo el delantero del Arsenal Bukayo Saka.

Gabriel se dejó caer de rodillas al pitido final y, con ambos puños cerrados, rugió de celebración. Él y sus compañeros sabrán la importancia potencial de la victoria, que puso presión sobre un equipo del Liverpool que ha necesitado una sucesión de goles tardíos para evitar perder puntos esta temporada. Uno de esos llegó contra el Newcastle en agosto cuando Rio Ngumoha anotó en el décimo minuto del tiempo añadido para asegurar una victoria 3-2.

La historia se repitió con el Newcastle, pero el Arsenal podría señalar varias ocasiones en las que fue negado por la suerte, el VAR o la brillantez del portero Nick Pope.

A los visitantes se les otorgó un penal en la primera mitad cuando Pope derribó a Viktor Gyokeres en el área. Pero después de revisar el VAR, el árbitro Jarred Gillett anuló la decisión, considerando que Pope tocó el balón primero, incluso si derribó a Gyokeres después.

Leandro Trossard golpeó el poste poco después, mientras que Pope también bloqueó dos intentos a gol de Eberechi Eze y otro de Jurrien Timber.

"Merecimos completamente la victoria, la forma en que jugamos, la forma en que competimos, las oportunidades que generamos. Lo hicimos de manera dramática al final, pero estoy muy feliz y orgulloso del equipo", dijo Arteta.

Arsenal festeja triunfo | AP



