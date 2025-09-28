¡Nueva joya blaugrana! Dro Fernández debuta a los 17 años con Barcelona

Barcelona registró un nuevo debut de cantera este domingo, con la primera aparición oficial de Dro Fernández, centrocampista de 17 años que saltó como titular en el once de Hansi Flick frente a la Real Sociedad, ocupando la posición de mediapunta en lugar de Dani Olmo.

Fernández se incorporó a la dinámica del primer equipo en julio, bajo las órdenes del técnico alemán. Fue incluido en la gira asiática, donde disputó sus primeros minutos con la camiseta blaugrana ante el Vissel Kobe en Japón. En ese encuentro apenas estuvo 13 minutos en el terreno de juego, pero dejó huella con un gol desde fuera del área.

Barcelona sumó tres puntos este domingo | AP

Sus actuaciones posteriores en amistosos reforzaron la confianza del cuerpo técnico y le permitieron ser convocado en las tres primeras jornadas de LaLiga, aunque sin debutar. Durante el primer parón de selecciones, el canterano regresó con el Barça Atlètic dirigido por Juliano Belletti.

De la lesión al debut, la historia de Dro Fernández

En la primera jornada de liga contra el Porreres, fue titular y pieza clave en la victoria por 2-0. Sin embargo, una serie de golpes lo obligó a salir a los 75 minutos y estuvo dos semanas fuera de la competición por molestias físicas.

Dro tuvo su debut este domingo ante la Real Sociedad | AP

Tras su recuperación, Flick lo incluyó en la convocatoria ante el Real Oviedo, aunque las circunstancias del partido retrasaron su estreno. Finalmente, frente a la Real Sociedad llegó su oportunidad, consolidando un paso importante en su crecimiento deportivo.

Además, el club blaugrana ya trabaja en la renovación de su contrato, de acuerdo con el diario Marca. Fernández cumplirá 18 años en enero de 2026 y la dirección deportiva quiere asegurar su continuidad con una extensión de cinco años, lo que muestra la apuesta del club por una de las jóvenes promesas de su cantera.

Fernández ha hecho su camino en las fuerzas básicas de la Masía | CAPTURA

¿Cuándo juega de nuevo Barcelona?

Con este resultado, los culés se pusieron líderes, con un punto de ventaja sobre Real Madrid, que cayó ante Atlético de Madrid este sábado. Será un impulso anímico de cara al partido de Champions League contra PSG, vigente campeón de Europa, el próximo miércoles 1° de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en la Jornada 2 del torneo.

Mientras que en LaLiga visitará a Sevilla de Matías Almeyda el domingo 5 a las 8:15 horas. En cuanto a la Real Sociedad, volverá a Anoeta para recibir a Rayo Vallecano, que precisamente perdió 0-1 ante los andaluces este domingo, el mismo día, en un encuentro programado para las 10:30 horas.

Barcelona remontó ante la Real Sociedad y es líder | AP