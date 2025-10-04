Real Madrid vs Villarreal EN VIVO LaLiga Jornada 8

LaLiga 2025/26 sigue encendida y el Santiago Bernabéu se prepara para un encuentro de alto voltaje. Real Madrid y Villarreal se enfrentan en la octava jornada, en un choque que puede tener implicaciones directas en la lucha por el liderato. Ambos llegan tras partidos europeos y con la ambición de mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El conjunto de Xabi Alonso vive un momento de confianza renovada después de golear 5-0 al Kairat en la Champions League, una victoria que borró de inmediato la amargura del reciente tropiezo en el derbi madrileño contra el Atlético. Ese resultado reafirma las aspiraciones blancas en Europa y fortalece el ánimo de un equipo que busca trasladar esa contundencia a LaLiga.

En el campeonato local, los Merengues se mantienen entre los primeros puestos y saben que una victoria les mantendría en la pugna por la cima. La semana, sin embargo, dejó algunos roces internos: el gesto de enfado de Vinicius tras su choque con Mastantuono y las declaraciones de Federico Valverde, quien aclaró en redes sociales su incomodidad con la posición que le asignó Alonso. Pese a las polémicas, el vestuario apunta unido al objetivo.

El Villarreal, por su parte, llega con méritos propios. Los de Marcelino García Toral empataron 2-2 frente a la Juventus en Champions League, resultado que valida su proyecto continental y confirma la competitividad del equipo. En LaLiga, el Submarino Amarillo marcha tercero con 16 puntos tras vencer al Athletic Club, consolidándose como una amenaza real en la pelea por los primeros lugares.

La única mala noticia para los visitantes es la lesión de Juan Cabal, quien salió tocado en el duelo ante los italianos y no estará disponible para el encuentro en Madrid. Aun así, el Villarreal confía en su bloque ofensivo y en la capacidad de resistir la presión del Bernabéu para intentar arañar puntos en un escenario históricamente complejo.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric; Bellingham, Vinicius, Rodrygo.

Bajas: Ninguna de gravedad confirmada en la previa, salvo gestión de cargas físicas.

Villarreal: Jörgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Capoue, Parejo, Baena; Chukwueze, Gerard Moreno, Sorloth.

Bajas: Juan Cabal (lesión).