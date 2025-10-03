Mazatlán saca victoria espectacular, con golazo agónico de Colula, ante Atlético San Luis

Mazatlán sacó un espectacular triunfo en casa ante Atlético San Luis, sobre la hora, el héroe fue Bryan Colula que con un golazo selló la remontada para mantener vivas las esperanzas ante un posible Play-In de la mano de Robert Dante Silboldi.

Todo iniciaría cuesta arriba para los locales, luego de que Sébastien Salles-Lamonge abriera el marcador con espectacular golazo desde tres tercios de la cancha para hacer retumbar el arco de Mazatlán antes de los 20 minutos de juego.

Mazatlán l IMAGO7

Remontada de Mazatlán

Con la ventaja rojiblanca se irían al descanso; sin embargo, la reacción para ‘Los Cañoneros’ llegaría en la segunda parte con Jordan Sierra y un certero cabezazo para iniciar la ilusión de la remontada apenas con seis minutos en el complemento.

El ecuatoriano aparecería en el área chica después de una descolgada por la banda izquierda de Mauro Laínez que con un servicio preciso terminaría llegando para asistir en el empate que hacía vibrar ‘El Encanto’ en la Perla del Pacífico.

Mazatlán remonta y gana l IMAGO7

La remontaba ya se anunciaba y al 83’ el central marcaría penal; pero, habría revisión y terminaría por echarse hacia atrás la decisión y la remontaba aún no se gestaba, todo se mantenía 1-1 y los minutos finales seguirían vibrando.

Finalmente, llegaría una joya de gol de Bryan Colula que tomó el esférico desde linderos del área grande para empalmar de volea, ante el bote del esférico, para marcar uno de los goles de la jornada y de paso sumar tres unidades más.

Con golazo de Colula gana Mazatlán l IMAGO7

¿Cómo van en la clasificación?

Mazatlán sumó tres unidades de oro llegando a 11 unidades y posicionarse en el decimotercer puesto; producto de dos victorias, cinco empates y cinco derrotas, su única victoria había sido ante Puebla en la Jornada 2

Mientras tanto, los potosinos bajaron, de momento, al decimocuarto puesto con 10 unidades; producto de de tres victorias, un empate y ocho derrotas; los rojiblancos mantienen ligeras esperanzas para entrar a Play-In pese a derrota.

Colula hace golazo l IMAGO7