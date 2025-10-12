Ebrima Tankura, la nueva joya del Barcelona que ya deslumbra en La Masía

La Masía es una de las canteras más prolíficas en el balompié del viejo continente. Jugadores de la talla de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol, Lionel Messi y ahora Lamine Yamal, son algunos de los nombres del gran semillero catalán. Sin embargo, en los últimos días creció el nombre de un joven de 15 años, Ebrima Tankura.

El originario de Gambia, pero con la nacionalidad española, deslumbró a muchos con el seleccionado Sub-17. Tankura se desempeña como mediocampista ofensivo, y fue una parte importante de la victoria de la Furia Roja sobre Letonia en el Clasificatorio Europeo Sub-17.

El jugador blaugrana anotó un golazo, en una jugada que él solo creó. Ebrima tomó el balón y lo condujo con maestría con su educada pierna izquierda, para llegar con ventaja sobre el defensor en los linderos del área grande. El joven de 15 años lanzó un potente disparo en el que el arquero letón no pudo hacer nada.

Además del gol ante Letonia, Ebrima Tankura también anotó dos goles más y repartió una asistencia en el certamen, en el cual compite contra jóvenes dos años mayor que él. Su gran desempeño no solo es con la Selección Española, sino que también con las categorías inferiores del Barcelona.

De Lamine Yamal a Ebrima Tankura

Lamine Yamal comenzó como una gran promesa hace un par de años, sin embargo, ahora ya es una de las realidades más grandes del mundo del balompié. Yamal heredó la '10' de Lionel Messi y Ronaldinho; además de que estuvo a nada de ganar el Balón de Oro.

Ahora, Ebrima Tankura buscará hacer lo propio y subir aún más de categoría en La Masía. La misión del joven con raíces africanas es llegar a Primera División con el conjunto blaugrana y seguir los pasos de sus grandes ídolos.

¿Cómo juega Ebrima Tankura?

Reportes catalanes y españoles aseguran que el joven Ebrima Tankura juega con una elegancia y desborde importante, por lo que no parece de su edad. La madurez a la hora de toma de decisiones hicieron de Ebrima uno de los jugadores a seguir en las inferiores de España.

