Hegemonía nipona: Todos los ganadores del Clásico Mundial

A solo unos meses de que arranque el Clásico Mundial de béisbol 2026, 20 naciones buscarán entrara en la sala de los mejores equipo del mundo, sin embargo, luce como tarea complicada, ya que una vez más, los favoritos a ganar son los únicos equipos ya levantaron el trofeo (Estados Unidos, Japón y Republica Dominicana).

@WBCBaseball

¿Quiénes han sido los campeones del torneo?

El torneo que cumple poco más de 20 años de aniversario, cuenta con únicamente tres naciones como ganadores, las cuales para nada son sorpresa ya que su pasión y apoyo al juego de pelota es notable a diferencia de las demás.

Ohtani con Japón I @WBCBaseball

Japón

En el primer gran torneo de béisbol entre naciones del mundo celebrado en el 2006, la cual tuvo sede en San Diego, la selección ganadora fue la de Japón, esto tras derrotar en un emocionante juego a la novena de Cuba, con un marcador de 10-6. El juego por el tercer puesto se lo llevó Corea del Sur.

La segunda estrella para la nación del sol naciente llegó tres años después (2009), una vez más en tierra de los Estados Unidos, ahora teniendo enfrente a su similar de Corea del Sur. En aquella ocasión el tercer lugar fue la Selección de Venezuela.

La última vez que Japón levantó el premio mundial fue justamente en la última edición del certamen, logrando derrotar a Estados Unidos en la ciudad de Miami y con un Shohei Ohtani imparable. El tercer lugar fue para México.

Yoshinobu Yamamoto I @WBCBaseball

República Dominicana

Los dominicanos sorprendieron al mundo en el Clásico Mundial de 2013, tras una extraordinaria actuación en la final contra Cuba, dejando un apretado marcador de 3-0. El tercer lugar fue Japón.

Estados Unidos

Finalmente tras años sin lograr el anhelado título, en 2017 los estadounidenses lograron levantar el Mundial, esto tras darle una paliza a Puerto Rico de 8-0. En esta edición Japón una vez más logró ser el tercer lugar en el mundo.