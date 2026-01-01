‘Coach, Steve’: MLB se une al final de Stranger Things

Una de las mejores series de televisión en NETFLIX fue Stranger Things, misma que vio su final el pasado 31 de diciembre, por lo que múltiples personas, actores, deportistas y ahora también las Grandes Ligas, le dieron la despedida de una manera muy emotiva.

¿Qué hizo la MLB?

Una de las cuentas más activas alrededor del final de la serie de cinco temporadas fue sin duda la MLB, pues no sólo anunció su mensaje de fin de año con un video de la serie, sino que también publicó una foto de un de los personajes que al final se vuelve entrenador de Béisbol.

El primer homenaje de las Grandes Ligas fue un video en el que le desea a  sus seguidores feliz año nuevo, sin embargo, su diseños y edición están inspirados en la serie ambientada en Indiana.

La segunda y que más cautivó a sus fans fue una foto del personaje de Steve Harrington , interpretado por el actor Joe Keery, quien en la serie termina como entrenador infantil de un equipo de Beisbol.

Serie de época

Además, la MLB acompañó la imagen con el mensaje “Coach, Steve”, una frase que de inmediato fue reconocida por los seguidores de la serie y que generó miles de reacciones en cuestión de horas. El guiño no pasó desapercibido, ya que conecta directamente con la evolución del personaje y su inesperado vínculo con el deporte al final de la historia.

El homenaje también fue visto como una forma creativa de acercar a nuevas audiencias al béisbol, aprovechando el impacto cultural de Stranger Things. Para muchos aficionados, la referencia resultó emotiva, pues mezcla la nostalgia del cierre de la serie con la pasión por el “Rey de los Deportes”.

De esta manera, las Grandes Ligas se sumaron a la ola de despedidas que inundaron las redes sociales tras el final de Stranger Things, demostrando que el deporte y la cultura pop pueden ir de la mano. La MLB dejó claro que sabe leer el momento y rendir tributo a fenómenos que trascienden la pantalla.

