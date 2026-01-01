¡Uno más! Alejandro Kirk se suma a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial

Será la primera experiencia para el jugador, subcampeón con los Blue Jays la pasada temporada de la MLB

Alejandro Kirk se suma a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial
Alejandro Kirk se suma a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
1 de Enero de 2026

La Copa Mundial Norteamérica 2026 de la FIFA robará reflectores este año. Sin embargo, no es el único torneo importante a seguir, ya que habrá más competencias destacadas como los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina y el Clásico Mundial de Beisbol.

En lo que se refiere al segundo, la Selección Mexicana sigue en la conformación del roster y este miércoles 31 de diciembre confirmó que Alejandro Kirk, subcampeón de la temporada 2025 de la Major League Baseball (MLB) con Toronto Blue Jays, se sumará al equipo azteca. 

Kirk disputará su primer Clásico Mundial
Kirk disputará su primer Clásico Mundial | AP 

Alejandro Kirki, una incorporación más para la Selección Mexicana 

Por medio de redes sociales, la Novena Mexicana dio a conocer la noticia previo al final del 2025. "El campeón de la Liga Americana, Alejandro Kirk, está listo para dejarlo todo y defender la sangre mexicana en el Clásico Mundial 2026", publicó el equipo nacional. 

Será el primer Clásico Mundial para el receptor desarrollado por los Toros de Tijuana y que en su más reciente temporada impuso su mejor campaña en cuadrangulares (15) y carreras producidas (76) en las Ligas Mayores. Además tuvo una gran actuación en postemporada, aunque no se coronó con los Azulejos (.254, 5 HR, 13 CP, .349 OBP y .493 SLG).

Antes de su llegada a la MLB, Kirk ganó la Triple Corona de Bateo en la Liga Clase AA 2016 de la Academia de la LMB y ese año firmó con la franquicia de Toronto. Después de pasar por las ligas menores, en 2020 llegó a las Grandes Ligas y suma ya seis temporadas en esta categoría. 

El jugador de Toronto se une a la Novena Mexicana
El jugador de Toronto se une a la Novena Mexicana | AP 

A lo largo de ese tiempo, se ha consolidado como estrella del equipo canadiense y dos veces fue convocado al Juego de Estrellas de MLB (2022 y 2025). Además, recibió el Bat de Plata de MLB en la campaña 2022, a pesar de lo cual apenas este año disputará su primer Clásico Mundial. 

¿Cuándo comienza el Clásico Mundial?

El torneo está programado para empezar el jueves 5 de marzo. En el caso de la Selección Mexicana, saldrá a escena hasta el viernes 6, cuando enfrente a Reindo Unido. Las selecciones de Brasil, Estados Unidos e Italia también están en el Grupo B con la Novena Mexicana. 

Kirk suma seis temporadas con los Blue Jays
Kirk suma seis temporadas con los Blue Jays | AP 

TE PUEDE INTERESAR

Las 10 Ligas o torneos más lucrativos del mundo en 2025, según análisis

Futbol Internacional | 30/12/2025

Las 10 Ligas o torneos más lucrativos del mundo en 2025, según análisis
Serie del Caribe Jalisco 2026: calendario completo, fechas y horarios oficiales

Beisbol | 29/12/2025

Serie del Caribe Jalisco 2026: calendario completo, fechas y horarios oficiales
Medias Blancas asegura su presencia

Beisbol | 24/12/2025

Sean Newcomb y Medias Blancas de Chicago acuerdan contrato de 4,5 millones por un año
Te recomendamos
Cuba arremete contra el cambio de sede de la Serie del Caribe: ‘Merecemos un trato respetuoso’
Béisbol
MLB

LO ÚLTIMO