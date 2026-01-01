¡Uno más! Alejandro Kirk se suma a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial

La Copa Mundial Norteamérica 2026 de la FIFA robará reflectores este año. Sin embargo, no es el único torneo importante a seguir, ya que habrá más competencias destacadas como los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina y el Clásico Mundial de Beisbol.

En lo que se refiere al segundo, la Selección Mexicana sigue en la conformación del roster y este miércoles 31 de diciembre confirmó que Alejandro Kirk, subcampeón de la temporada 2025 de la Major League Baseball (MLB) con Toronto Blue Jays, se sumará al equipo azteca.

Kirk disputará su primer Clásico Mundial | AP

Alejandro Kirki, una incorporación más para la Selección Mexicana

Por medio de redes sociales, la Novena Mexicana dio a conocer la noticia previo al final del 2025. "El campeón de la Liga Americana, Alejandro Kirk, está listo para dejarlo todo y defender la sangre mexicana en el Clásico Mundial 2026", publicó el equipo nacional.

Será el primer Clásico Mundial para el receptor desarrollado por los Toros de Tijuana y que en su más reciente temporada impuso su mejor campaña en cuadrangulares (15) y carreras producidas (76) en las Ligas Mayores. Además tuvo una gran actuación en postemporada, aunque no se coronó con los Azulejos (.254, 5 HR, 13 CP, .349 OBP y .493 SLG).

Antes de su llegada a la MLB, Kirk ganó la Triple Corona de Bateo en la Liga Clase AA 2016 de la Academia de la LMB y ese año firmó con la franquicia de Toronto. Después de pasar por las ligas menores, en 2020 llegó a las Grandes Ligas y suma ya seis temporadas en esta categoría.

El jugador de Toronto se une a la Novena Mexicana | AP

A lo largo de ese tiempo, se ha consolidado como estrella del equipo canadiense y dos veces fue convocado al Juego de Estrellas de MLB (2022 y 2025). Además, recibió el Bat de Plata de MLB en la campaña 2022, a pesar de lo cual apenas este año disputará su primer Clásico Mundial.

¿Cuándo comienza el Clásico Mundial?

El torneo está programado para empezar el jueves 5 de marzo. En el caso de la Selección Mexicana, saldrá a escena hasta el viernes 6, cuando enfrente a Reindo Unido. Las selecciones de Brasil, Estados Unidos e Italia también están en el Grupo B con la Novena Mexicana.