El 2026 arrancó con una excelente noticia para el combinado de México para el Clásico Mundial, pues su última figura mundial y actual referente de la MLB, Randy Arozarena, confirmó que formará parte de la novena tricolor tal y como lo hizo hace tres años. Así lo confirmó La Comisión de Selecciones Nacionales.

Arozarena en 2025 I AP

¿Repite la historia?

Luego de un exitoso año en el equipo de Seattle Mariners de las Grandes Ligas, el mexicano de origen cubano, anunció su incorporación al equipo de Benjamín Gil, siendo uno de los principales bates para el torneo internacional.

Sin duda, el Clásico Mundial de 2023 marcó un antes y un después para Arozarena, no solo por lo que vino después sino por lo que logró la última vez que usó los colores de México. En el Clásico, Randy se convirtió en el mejor jugador del equipo, consiguiendo ser parte del Equipo Ideal del Clásico Mundial 2023 como jardinero.

Arozarena con los Tampa Rays I AP

Además, el jardinero fue el más efectivo con bat, sumando unos números de auténtico alarido, teniendo el mejor porcentaje de bateo, carreras producidas, OBP (porcentaje de embasamiento), slugging y OPS (OBP + slugging).

De los Vegueros de Pinar del Río hasta novato más valioso de la MLB

El jugador de 30 años tuvo sus inicios en Vegueros de Pinar del Río, debutando en 2013 y saliendo en 2015 rumbo a México, país del que quedaría encantado hasta adoptar su nacionalidad durante su paso en los Toros de Tijuana, equipo reconocido por formar talento de Grandes Ligas.

Finalmente en 2019, Randy dio el salto a las MLB con los Cardenales de San Luis, franquicia donde duró apenas un año pues sus destacadas actuaciones llamaron la atención del equipo de Tampa, el cual lo fichó en el 2020.

AP

Lo que vino después para él ya en ese momento mexicano, fue auténtico texto para los libros del deporte, pues en el 2021 fue elegido como el Novato del año 2021, para 2023 llevó a México hasta las Semifinales en el Clásico Mundial y fue llamado a su primer Juego de las Estrellas.

Ya en 2025, Arozarena viajó hasta Seattle para ser nuevo jugador de los Mariners, equipo con el que ya disputó la Serie de Campeonato de la Liga Americana, cayendo ante los Azulejos de Toronto del también mexicano, Alejandro Kirk.

En la última campaña, Randy conectó 27 cuadrangulares en la temporada 2055 de la MLB, cerrando la mejor cifra individual de su carrera desde su llegada hace siete años a las Grandes Ligas.