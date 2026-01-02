Liga MX: Los partidos clave del torneo regular del Clausura 2026

Con el Clausura 2026 a punto de arrancar, la Liga MX se prepara para un torneo cargado de expectativa, donde desde las primeras jornadas habrá partidos que acaparen los reflectores por su historia y rivalidad.

Balón Liga MX | IMAGO7

¿Cuáles son los mejores partidos del Clausura 2026?

El telón se abrirá en la Jornada 1 con un duelo de alto calibre: Rayados vs Toluca, partido que marcará el debut del Toluca como bicampeón del futbol mexicano. El conjunto escarlata buscará iniciar con el pie derecho la defensa de su título ante un Monterrey que siempre es protagonista en casa.

Para la Jornada 3, los reflectores volverán a apuntar al Tigres vs Toluca, choque que revive la final del torneo anterior. Será una nueva edición de un enfrentamiento reciente y de alta intensidad, con cuentas pendientes y orgullo en juego.

La rivalidad más mediática del país aparecerá en la Jornada 6, cuando Chivas y América se enfrenten en una nueva edición del Clásico Nacional, un partido que trasciende la tabla y paraliza al futbol mexicano cada vez que se disputa.

En acción | IMAGO7

La Jornada 10 estará cargada de emociones dobles. Por un lado, el Atlas vs Chivas, el tradicional Clásico Tapatío, y por otro, el Tigres vs Rayados, el Clásico Regio, uno de los enfrentamientos más intensos y pasionales de la Liga MX.

Más adelante, en la Jornada 12, se jugará el Pumas vs América, conocido como el Clásico Capitalino, un duelo con historia y rivalidad que siempre deja capítulos memorables.

Finalmente, la Jornada 14 presentará el América vs Cruz Azul, el Clásico Joven, un enfrentamiento marcado por finales, liguillas y una rivalidad que ha crecido con el paso de los torneos.

Emociones desde el arranque

Así, el Clausura 2026 promete emociones desde el arranque, con clásicos y duelos de alto voltaje que podrían marcar el rumbo del campeonato desde muy temprano.